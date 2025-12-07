Joaquín Torres desvela por qué no acudió a la misa funeral de su padre: "Emocionalmente estoy muy tocado"

Joaquín Torres sufría el pasado 23 de noviembre uno de los mayores golpes de su vida con el fallecimiento de su padre, Juan Torres Piñón, a los 89 años.

Destrozado, y sin poder contener las lágrimas, el arquitecto despedía a su progenitor -fundador de ACS junto a Florentino Pérez, y uno de los coleccionistas de arte más destacados de nuestro país- en el tanatorio de Pozuelo de Alarcón arropado por el presidente del Real Madrid y por Silvia Gómez Cuétara, viuda del constructor de la Finca, Luis García-Cereceda, entre otras personalidades.

Joaquín Torres saludando a Florentino Pérez | Gtres

También por su exmarido Raúl Prieto, que ha querido estar a su lado en este doloroso trance tras su separación a principios del pasado verano después de 11 años de discreta relación, y 2 de matrimonio, confirmando la buena relación que mantienen tras su ruptura.

Raúl Prieto y Joaquín Torres, abrazados en el funeral de Juan Torres Piñón | Gtres

El pasado jueves 4 de diciembre, los seres queridos de Juan Torres Piñón se dieron cita en la Iglesia de los Jesuitas, ubicada en la madrileña calle Serrano, para celebrar un funeral en su memoria. Sin embargo, llamó la atención la ausencia de Joaquín.

Unos días después, el arquitecto ha reconocido en una entrevista a El Español el motivo de su ausencia.

"No acudí al funeral de mi padre porque emocionalmente estoy muy tocado", ha confesado. "Yo ya me despedí de él horas antes de fallecer", explicó.

Joaquín Torres, en el entierro de su padre | Gtres

No hay duda que Joaquín Torres recordará este 2025 como uno de los peores años de su vida, que se une también al duro golpe que recibió en 2024 cuando falleció su madre y él tuvo un aparatoso accidente.

Junto a estos dramas, hace unos pocos días, murió su cuñado, el esposo de su hermana Maite, de forma inesperada.