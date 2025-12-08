Una idea original para el amigo invisible con tus amigas: nada de regalos y risas aseguradas

Se acerca la época del amigo invisible, y con ella los nervios por elegir el regalo perfecto. Pero, ¿y si este año le damos un giro radical a la tradición? Carola Skidelsky, ginecóloga y creadora de contenido, ha compartido en su Instagram una idea que transforma el clásico juego: nada de regalos, solo imaginación y risas.

La propuesta es sencilla: el grupo sigue sorteando un amigo invisible, pero en lugar de comprar un regalo, cada persona tiene que preparar una presentación que muestre un día en la vida de la persona que le tocó.

Desde que se despierta hasta que se acuesta, pasando por sus hábitos, hobbies, trabajo o incluso sus manías más divertidas. El objetivo no es ser exactos, sino crear una interpretación creativa, entretenida y, sobre todo, divertida.

Cómo funciona

Primero, el grupo realiza el sorteo como en cualquier amigo invisible tradicional. Cada persona descubre quién le toca y empieza la parte creativa: imaginar un día completo de su vida.

No se trata sólo de describir su trabajo, sino también sus rutinas, comidas favoritas, hobbies, manera de empezar la mañana… Todo lo que pueda hacer la presentación entretenida y original.

Luego, cada participante prepara su presentación. Puede ser un vídeo, una presentación de diapositivas divertida o incluso una actuación improvisada: se permiten exageraciones y elementos cómicos.

Conocer a tus amigos de otra manera

Esta versión del amigo invisible permite observar y descubrir cosas nuevas sobre tus amigos. Al preparar la presentación, cada participante reflexiona sobre lo que sabe de su compañera y añade su toque personal.

Al compartirla, todos aprenden detalles que antes podían pasar desapercibidos y se crean momentos de risa y conexión auténtica.

Amigas en Navidad | Freepik

Además, elimina la presión de comprar regalos y pone a todos en igualdad de condiciones. Porque el verdadero premio no es un objeto, sino la diversión, la creatividad y la oportunidad de compartir una tarde o noche con amigas.

Un resultado divertido

Según Carola, los resultados son inesperados: algunos aciertan en los detalles, otros exageran situaciones, y todos terminan con risas, sorpresas y un montón de conversaciones nuevas sobre lo que cada uno hace en su día a día.

Esta versión del amigo invisible no solo divierte, sino que también ayuda a conocer mejor a los compañeros desde otra perspectiva. Es una alternativa que demuestra que con un poco de imaginación se puede crear una experiencia difícil de olvidar.