Vicky Martín Berrocal decora su árbol con un velo de novia y divide a sus seguidores

La primera semana de diciembre es, para muchas familias, el momento de desempolvar las cajas navideñas y montar el árbol. Con la cuenta atrás para las fiestas oficialmente inaugurada, los hogares se llenan de luces y adornos… y también Instagram, que se convierte en un escaparate de abetos de todos los estilos. Entre ellos, uno de los más originales ha sido el de Vicky Martín Berrocal.

La diseñadora y su hija Alba Díaz han compartido cómo ha quedado este año su árbol, un abeto natural con un toque inesperado y muy ligado al universo de la moda.

Así es su árbol de Navidad

El árbol es tan espectacular como sencillo: repleto de luces blancas y cubierto por completo con un velo de novia. Sí, un velo como los que han acompañado a tantas mujeres que han confiado en Vicky para uno de los días más especiales de su vida.

"Quise hacerlo así porque, a través de Victoria, he compartido momentos muy especiales con muchas novias. El tul forma parte de mí y de todas las que me habéis elegido para uno de los momentos más importantes de vuestra vida. Es un guiño a lo que nos une", ha explicado la diseñadora en el Reel donde muestra el proceso de decoración.

El resultado —minimalista, blanco y muy estiloso— ha conquistado a muchos seguidores: "Llevaba tu nombre", "qué original y elegante" o "bien pensado, se monta y desmonta rápido" son algunos de los comentarios que han recibido.

Story de Alba Díaz | Instagram

Alba Díaz responde a los haters

Pero no todos los mensajes han sido positivos. También ha habido quien ha criticado la idea y no ha dudado en comentarlo. Ante esto, Alba Díaz ha decidido responder desde sus historias de Instagram.

"Me parece curioso ver lo nerviosa que se pone mucha gente porque no les gusta nuestro árbol de Navidad. Realmente les molesta, les da rabia... madre mía", ha escrito. Aun así, asegura que prefiere no darle importancia porque están "empezando una de las Navidades más especiales de su vida".

Story de Alba Díaz | Instagram

Famosas y sus árboles originales

El fenómeno de los árboles de Navidad originales no se queda solo en Vicky Martín Berrocal y Alba Díaz. Kim Kardashian también ha sorprendido con sus decoraciones, pero en sentido contrario: la empresaria ha llenado su casa de tantos abetos que parece que no ha dejado ninguno para el resto del planeta.

Sus seguidores se han quedado boquiabiertos con la magnitud de su despliegue navideño. Y aunque ella lo mostró solo en stories, algunas cuentas de fans lo han compartido en TikTok.

¿Con qué estilo te quedas? ¿El de Vicky Martín Berrocal o el de Kim Kardashian?