Regalos de Navidad para madres: aceites, skincare y detalles beauty con los que acertar

Se acercan las fiestas y con ellas, la eterna pregunta: ¿qué regalar a mamá esta Navidad? Este año, la tendencia apunta a regalos beauty. ¿Qué mejor que sorprender a una madre con un regalo que la invite al autocuidado? Desde tratamientos de piel hasta gadgets para relajarse, hay opciones para todos los gustos y presupuestos.

Si quieres acertar con algo que haga sentir especial a tu madre, hemos recopilado ideas para todos los gustos y necesidades. Productos que cualquier madre agradecerá y que le permitirán disfrutar de un momento de mimo propio en medio del ajetreo navideño.

Aceite corporal

Con los años, la piel se vuelve más fina, frágil y propensa a la sequedad. A veces, las cremas no son suficientes, y un aceite corporal puede ser la solución perfecta. Además de hidratar profundamente, deja un aroma elegante que dura horas.

Una opción de calidad y con unas fragancias increíbles son los aceites de Zielinski and Rozen, que aportan sensaciones de lujo a un precio accesible.

Hija aplicando aceite a su madre | iStock

Masajeador de cuello

Una madre puede con todo, pero el estrés es inevitable y las cervicales se resienten. ¿Por qué no regalarle un momento de paz? Un aparto masajeador es un gran regalo para las mujeres que sufren de dolor en el cuello.

Y aunque parezca un regalo caro, hay opciones como esta de Natura que no superan los 60 euros.

Perfume sólido

Los perfumes sólidos son perfectos para viajar, llevar en el bolso o usar como base antes del perfume habitual.

El Eau de Parfum Éclat Bohème de Zara es un dos en uno: fragancia y collar en formato sólido por 25,95 euros. Un regalo original y con un toque sofisticado.

Albornoz elegante

Regalar un albornoz de calidad es siempre sinónimo de éxito. Ideal para los momentos de relax en casa o después de un baño caliente. Un detalle que combina lujo y funcionalidad, perfecto para cualquier madre que disfrute de los pequeños placeres cotidianos.

Este de Zara Home personalizable no pude ser más elegante.

Mujer en albornoz | Freepik

Skincare pieles maduras

La piel cambia con la edad y necesita ingredientes distintos en cada etapa de la vida. Si regalas a tu madre una rutina de skincare perfecta para su piel, le facilitarás la búsqueda del cosmético perfecto.

Algunas marcas han desarrollado productos específicos para pieles maduras, como Proteo Firming Cream de PRAXIS o Advanced Pro-Collagen + Peptide Cream de Medik8.