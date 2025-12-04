Agendas virales para 2026: Hobonichi y Kokonote

Queda menos de un mes para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026, un año que promete llegar cargado de experiencias, proyectos y nuevos retos.

Con el paso del tiempo, todas acumulamos más responsabilidades: el trabajo se mezcla con los hobbies, las quedadas con amigas y todos esos pequeños momentos que también merecen su espacio. Por eso, la organización se vuelve esencial para poder llegar a todo.

En este artículo te presentamos las agendas más virales para 2026: prácticas, bonitas y perfectas para ayudarte a ser una mujer organizada y, sobre todo, a la moda. ¡Vamos a ver cuál será tu favorita!

Mujer escribiendo en una agenda | Freepik

Agendas Hobonichi

La primera firma de agendas y sin duda la más viral en redes sociales es Hobonichi, una marca japonesa que destaca por su calidad y por la gran variedad de formatos que ofrece. Aunque cuentan con muchas opciones, hay tres modelos que se han convertido en los favoritos del público.

La primera propuesta es la Hobonichi Cousin, en tamaño A5. Una agenda muy completa que incluye visión anual, mensual y semanal. También incorpora páginas en blanco para tomar notas o hacer listas, y termina con un día por página, pensada especialmente para quienes disfrutan del journaling diario o necesitan más espacio para organizar su rutina.

La segunda es la Hobonichi Original, en formato A6. Más pequeña y compacta, mantiene la visión anual, mensual y diaria, convirtiéndose en la opción ideal para quienes buscan una agenda ligera pero con espacio suficiente para escribir cómodamente cada día.

Por último, la firma japonesa ofrece la Hobonichi Weekly, un modelo más alargado que combina la organización anual, mensual y semanal. Su gran particularidad es el formato horizontal: toda la semana aparece en una sola cara, dejando la página opuesta libre para notas, tareas o recordatorios.

Esta tercera opción es una alternativa minimalista, funcional y muy popular entre quienes prefieren una planificación más visual.

Agendas de Kokonote

Kokonote es una firma de diseño español que destaca por la variedad de estilos que ofrece. En cuanto a planificación, sus agendas se dividen en dos formatos principales: diaria o semanal. La elección depende completamente de tu forma de organizarte y del espacio que necesites para anotar tus tareas.

Ambos tipos de agenda comparten una serie de secciones imprescindibles para mantener el orden durante todo el año: planificador anual, vision board, control de gastos, horarios, plazos de entrega, prioridades mensuales con seguimiento de hábitos, planificador mensual, resumen anual y, además, ocho páginas de notas para lo que necesites.

A todo esto se suma el diseño, uno de los puntos fuertes de la marca. Sus colecciones incluyen desde modelos más extravagantes y llamativos hasta opciones minimalistas, diseños con frases inspiradoras e incluso cubiertas bordadas. Si buscas una agenda con personalidad propia, Kokonote es, sin duda, una que debes tener en cuenta.

We are ou

La tercera marca que te proponemos es OU, una firma española fundada por dos amigas de la universidad que ha conquistado las redes con sus diseños cuidados y su enfoque práctico. Dentro de su catálogo, destacan tres modelos diferentes de agenda.

Antes de entrar en las diferencias, conviene saber que las tres comparten una misma base: incluyen planificación anual y mensual, además de detalles muy útiles como el calendario lunar, páginas lisas para notas y listas pensadas para anotar contactos o información importante.

En cuanto a lo que las distingue, dos de ellas comparten tamaño, aunque varían en el tipo de planificación: una ofrece visión mensual y la otra está organizada por días, ideal si necesitas más espacio para escribir.

La tercera propuesta apuesta por un formato más compacto y portátil, con una estructura de planificación semanal que resulta perfecta para quienes prefieren tener una vista general de sus tareas.

Quo Vadis

Si lo tuyo son los diseños sencillos, la marca francesa Quo Vadis es una apuesta segura. Sus agendas se caracterizan por un estilo minimalista y, en la mayoría de modelos, por una organización semanal muy práctica y fácil de seguir. La firma ofrece dos tamaños: uno similar al A5 y otro en formato mini, perfecto para llevar siempre encima.

Dentro de su catálogo encontrarás opciones más neutras y sobrias, así como modelos más coloridos para quienes buscan un toque de alegría. En cuanto al precio, Quo Vadis destaca por ser la opción más económica de todas las propuestas mencionadas hasta ahora.

Vik Guirao

La última marca que te proponemos es Vik Guirao, una tienda online que destaca por sus agendas de anillas disponibles en dos formatos: planificación semanal y organización diaria.

En cuanto a las portadas, la variedad es uno de sus puntos fuertes: desde diseños más sencillos y elegantes hasta propuestas más atrevidas y originales, hay opciones para todos los gustos. Aunque esta alternativa es algo más cara que las marcas anteriores, se trata de una inversión que merece la pena si buscas una agenda duradera y práctica.