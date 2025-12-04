Los peinados para los TikTok Awards 2025: de la melena suelta de Anna Ferrer al moño pulido de Fabiana Sevillano

Este miércoles se han celebrado los TikTok Awards 2025, unos premios pensados para reconocer el trabajo de los creadores y celebrar la comunidad de TikTok en España. En su alfombra roja (o más bien rosa) desfiló la crème de la crème de la creación de contenidos en nuestro país. Además de sus mejores galas, los peinados se convirtieron en auténticos protagonistas de la noche.

Texturas que elevan, ondas que fluyen y recogidos que reinterpretan la elegancia fueron las grandes tendencias de la velada. Te lo contamos en detalle por si quieres copiar estos looks durante las Navidades.

Anna Ferrer Padilla

Entre las que más llamaron la atención en su paso por chapa y pintura estuvo Anna Ferrer Padilla, que se puso en manos de Sandro Nonna x ghd para lucir una melena suelta, texturizada y con un acabado effortless-chic. El estilista consiguió ese aire salvaje a base de plancha y una combinación de productos texturizadores y voluminizadores que aportaron movimiento y frescura.

Anna Ferrer Padilla en los TikTok Awards 2025 | Gtres

Aitana Soriano

Nominada en la categoría TikTok Star, Aitana Soriano posó ante los flashes con un peinado también firmado por Sandro Nonna x ghd. Optó por un semirrecogido con ondas soft, fresco y elegante, muy en su línea. Las ondas se trabajaron con un rizador y se mantuvieron impecables toda la noche gracias a un fijador de larga duración.

Aitana Soriano en los TikTok Awards 2025 | Gtres

Sofía Hamela

Sofía Hamela, que competía por el premio a Creador Revelación del Año, confió su look capilar a Jehosua Vögele de la mano de ghd. Apostó por una cola alta y texturizada: un peinado sofisticado, pero con un punto moderno. Cada sección del cabello se preparó previamente con texturizador, y la cola se trabajó con tenacilla para crear ondas suaves que aportaban dinamismo. El toque final lo puso una cinta negra que añadió dimensión y un guiño elegante al conjunto que llevaba.

Sofía Hamela en los TikTok Awards 2025 | Gtres

Fabiana Sevillano

La ganadora del premio TikTok Star lució un peinado de David Peláez x ghd. Recogió su galardón con un recogido medio-bajo extremadamente pulido, envolviendo la coleta sobre sí misma hasta dibujar una lazada impecable y minimalista. El estilista preparó su melena con secador y la pulió con una styler para eliminar el frizz y lograr ese acabado efecto espejo que se robó todas las miradas.

Fabiana Sevillano en los TikTok Awards 2025 | Gtres

¡Estaban todas preciosas! ¿Con qué peinado te quedas tú?