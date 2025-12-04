¿Por qué puede ser mejor dormir solo, incluso si tienes pareja?

Desde un punto neurofisiológico, si hablamos del vínculo, dormir con tu pareja tiene efectos profundos muy positivos, ya que se refuerza la confianza y el pensamiento de "somos un equipo". También se reduce el cortisol, bajan las defensas y finalmente se llega a una sensación de conexión profunda al sincronizarse las respiraciones, los ritmos cardiacos y la temperatura. Pero, si el enfoque se centra en la calidad del sueño, entonces dormir solo es la mejor opción que existe.

Dormir en pareja | Pexels

El cirujano y profesor de la universidad de Sunderland, Karan Rajan, deja de lado la parte emocional, para centrarse en la calidad de sueño que se pierde al compartir cama. Y los aspectos que menciona son más comunes de lo que parece: los microdespertares, los movimientos, las posturas (las personas cambian de postura entre 20 y 40 veces en la noche) o los ronquidos pueden afectarte de tal forma que no permiten al otro entrar en la fase REM.

Una mujer no puede dormir con los ronquidos de su novio en casa | iStock

La temperatura es uno de los factores más importantes para poder dormir bien. El cuerpo debe autorregularse y perder calor. Al dormir de forma individual, el proceso es más rápido, por lo que la persona entra antes en Fase N3, no hay estados de alerta y se reduce la actividad simpática. Sin embargo, el dormir acompañados provoca que aumente el sueño ligero (N1 y N2), que se cree una burbuja térmica que impida bajar la temperatura corporal y que, en consecuencia, haya más complicaciones para entrar en la fase REM.

Según el doctor, dormir mal de manera continuada no desemboca solo en un cansancio acumulado, sino en un estrés crónico que se presenta en forma de irritabilidad, ansiedad, o reacciones exageradas. También puede darse alteraciones en el metabolismo y riesgos de enfermedades cardiovasculares. Esto explica el por qué algunas parejas deciden dormir en camas separadas y aunque sea sorprendente, en habitaciones distintas, sin que signifique una crisis emocional o una ruptura.