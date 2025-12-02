El truco express con el que los fontaneros desatascan fregaderos en cinco minutos

Al fregar los platos y las sartenes es probable que puedan caer trozos de comida, sustancias y aceites por la tubería. Pero hay que tener cuidado y evitar que esto suceda, de lo contrario, pueden quedarse pegados a las paredes de las tuberías y con el tiempo, endurecerse, bloqueando el paso del agua.

Fregadero | TecnoXplora

Si te ha pasado alguno de estos casos, no te alarmes, son más comunes de los que parece. De primeras, no tienes por qué llamar a un fontanero, existe una alternativa casera que ha servido de ayuda en muchos hogares.

Solo necesitas lavavajillas líquido, que contiene tensioactivos que rompen la grasa, y agua caliente. Vierte media botella, después, tapona el fregadero y deja caer agua ardiendo durante unos segundos, quita rápido el tapón para que ese agua caiga de golpe y finalmente despegue y arrastre los residuos. El proceso de eliminación llevará unos minutos.

Lo bueno de este método es que lo puedes llevar a cabo las veces que quieras porque no dañan las tuberías y sus únicos componentes los tienes a mano en casa siempre. Es efectivo y económico y puedes incorporarlo a tu rutina de limpieza diaria. Lo que sí que vendría bien para que no ocurra más es utilizar un colador para atrapar los restos de comida, además de dejar correr agua caliente una vez por semana.