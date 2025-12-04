Lidia Torrent no puede contener las lágrimas y rompe a llorar en medio de una presentación: "Perdón"

Lidia Torrent ha ejercido como maestra de ceremonias del X Brindis Solidario de Bodegas Protos, una iniciativa que cada año respalda proyectos sin ánimo de lucro que aportan valor a la sociedad española. En esta edición, el premio de 10.000 euros en metálico ha recaído en Proyecto Alpha, una asociación española creada para ayudar a afectados y familiares de distrofia muscular de cinturas por déficit de alguna de las proteínas del complejo sarcoglicano.

La gala estuvo cargada de emoción y dejó momentos que hicieron saltar las lágrimas a más de uno, incluida la propia presentadora.

Lidia Torrent en el X Brindis Solidario de Bodegas Protos | Gtres

Lidia Torrent, desbordada por la emoción

Uno de los instantes más comentados se produjo cuando, tras dar paso a un vídeo, Lidia Torrent rompió a llorar hasta el punto de no poder continuar hablando. "Perdón", dijo con la voz rota. El público respondió con una cálida ovación que permitió retomar el acto con normalidad.

Antes de cerrar su intervención, Lidia hizo un balance personal de su año y brindó por lo que más valora: "Brindo porque la vida me siga dando el privilegio de la salud".

Lidia Torrent en el X Brindis Solidario de Bodegas Protos | Gtres

El look de Lidia Torrent para el brindis

Para una cita tan especial, Lidia confió su maquillaje a María Nebrera, quien apostó por un look invernal: mejillas rosadas, ojos delineados y con máscara de pestañas, una sombra muy sutil y un lip combo en rosa oscuro.

En cuanto al cabello, la presentadora optó por llevarlo suelto con ondas al agua marcadas y raya al lado, un peinado elegante y atemporal.

Lidia Torrent en el X Brindis Solidario de Bodegas Protos | Gtres

El estilismo lo firmaba Bleis Madrid, una marca española de sastrería femenina de lujo. Lidia lució un conjunto de crepé en color burdeos, ajustado a la cintura con una lazada. Un traje que también conquistó a la princesa Leonor, quien eligió la misma pieza —aunque sin lazo— durante el 50º aniversario de la restauración de la monarquía.

Leonor en el 50º aniversario de la restauración de la monarquía | Gtres

El burdeos, uno de los tonos estrella del invierno, ilumina el rostro y aporta elegancia sin recurrir a los clásicos negro, gris o azul marino.

Un 2025 que empezó con baches personales

El año no comenzó de la mejor manera para Lidia Torrent en el terreno sentimental. A inicios de 2025, la presentadora atravesó una crisis con Jaime Astrain, su pareja desde hace seis años y padre de su hija Elsa, un bache agravado por la presión mediática.

Sin embargo, en abril ambos hicieron pública su reconciliación al correr juntos la Media Maratón de Madrid. Desde entonces, han compartido en redes su buena sintonía y lo felices que se sienten como familia, apoyándose mutuamente en sus retos profesionales y personales.