Tips para organizar tu hogar estas navidades y no estresarte durante las fiestas

La época de la Navidad es muy demandante por los regalos, las comidas y cenas con seres queridos, decoración… en principio, son demandas agradables, pero pueden resultar abrumadoras y estresantes porque no nos dejan espacio para nada más.

Para poder disfrutar de las Navidades y no someterte a ellas, es importante pensar en la prevención del estrés con algo de tiempo. Acciones como priorizar (ya que no todo es importante), delegar (en casa todos pueden contribuir) y dedicar tiempo para ti (para coger perspectiva y no saturarte) son la base para el bienestar emocional.

Se pueden llevar estas acciones a un plano más específico centrado en la organización del hogar, ya que será el núcleo de gran parte del estrés.

Consejos prácticos para no estresarte en Navidad

A continuación, se describen los tips más importantes para organizar tu hogar estas Navidades y no estresarte:

Utilizar un calendario de papel: para que tu cabeza no sea la agenda de todos los miembros de la familia, se recomienda utilizar un calendario grande de papel donde se vayan escribiendo todas las fechas importantes en esta época, o bien una agenda-calenadario accesible para toda la familia. De este modo, todos en casa podrán tener acceso a él y así no tienen que estar preguntando ni habrá malentendidos.

Calendario y agenda | Pexels

Organizar en cajas los objetos de Navidad: para que la búsqueda de los objetos de Navidad no sea un caos, se recomienda utilizar cajas donde guardar estos objetos (tanto los del árbol, como los del belén, como la vajilla o mantelería especial). De esta forma, cuando llega la fecha de usarlo solo se necesita ir a buscar las cajas al e ir directos al objetivo.

Cajas adornos de Navidad | Pexels

Establecer un presupuesto: por mucho que queramos que nuestra casa esté ideal para que cuando vengan todos nuestros familiares podamos ofrecerles lo mejor, no es necesario que dejemos la cuenta en números rojos y mucho menos repetir cada año por estas fechas. Por esto, es importante establecer un presupuesto antes de pensar en empezar a comprar. Te será muchísimo más sencillo poner límites a tus gastos y también al caos mental.

Regalos de Reyes. | iStock