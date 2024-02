¿Qué es el journaling? La práctica de moda que puede mejorar nuestra salud mental

En el contexto de un estilo de vida agitado, el estrés y la ansiedad son compañeros constantes que pueden afectar nuestra toma de decisiones y nuestro bienestar general. Para abordar estos desafíos, los psicólogos han destacado la eficacia del journaling como una práctica que puede mejorar significativamente nuestra salud mental.

¿Qué es el journaling?

El journaling es una práctica terapéutica, recomendada por psicólogos, que implica plasmar en papel o archivos digitales nuestras emociones, pensamientos y deseos. Esta técnica nos permite aclarar nuestras ideas y ver nuestros problemas desde una perspectiva más amplia. A diferencia de un diario convencional, el journaling se adapta a nuestro ritmo de vida, ofreciendo flexibilidad para explorar pensamientos profundos y creativos.

¿Cómo puede ayudarme el journaling en mi día a día?

El journaling se considera una herramienta poderosa para mejorar la salud mental. Al expresar nuestras emociones y reflexionar objetivamente, establecemos una conexión profunda con nosotros mismos. Esta práctica fomenta la autocreación, ayudándonos a conocernos mejor y afrontar tanto habilidades como carencias. Es una alternativa valiosa para aquellos que buscan expresar sus sentimientos y encontrar claridad en diversas áreas de la vida.

¿Cómo empezar a hacer journaling?

Para incorporar la técnica del journaling de manera efectiva, se deben dedicar, al menos, 10 minutos diarios a esta práctica para establecerla como parte de tu rutina. Es fundamental encontrar un diario adecuado, que puede ser un cuaderno fácilmente accesible y que te inspire a escribir.

En Amazon puedes encontrar varias opciones específicamente pensadas para esta práctica. La más recomendada es el The Easy Wellness Journal, de la creadora de contenido Laia Castel (@laiascastel). Además, este tipo de diario también está disponible en aplicaciones para dispositivos móviles.

Una vez has encontrado el diario o libreta que vas a usar, decide en qué momento del día vas a hacerlo. Es fundamental animar tu creatividad, permitiendo que los pensamientos fluyan libremente a través de la escritura, sin normas ni presiones estrictas. En caso de experimentar bloqueo creativo, busca inspiración externa y recuerda que no hay presión; no te preocupes si un día escribes menos páginas que otro. De manera ocasional, también es recomendable revisar tus escritos anteriores para reflexionar sobre tus pensamientos y observar tu progreso a lo largo del tiempo gracias a esta valiosa técnica.

Los beneficios del journaling

Evita pensamientos rumiantes: Facilita la liberación de preocupaciones persistentes, ayudando a analizar patrones y desencadenantes.

Reduce estrés y ansiedad: Puede identificar fuentes de estrés, mejorando la gestión emocional y la respuesta a situaciones difíciles.

Fomenta el autoconocimiento: Permite comprender nuestras reacciones y preocupaciones, impulsando cambios positivos y transformación personal.

Ordenar pensamientos: Se utiliza en la psicología como herramienta terapéutica para ordenar pensamientos y tomar distancia emocional.

Tipos de journaling

Diario personal: Escribe libremente sobre tus experiencias, metas y sentimientos, explorando pensamientos. Este enfoque te permite explorar tus pensamientos más profundos y creativos. Puedes hacerlo a cualquier hora del día, adaptándolo a tu conveniencia.

Diario matutino: Registra tus primeros pensamientos al despertar para reflexionar sobre expectativas diarias y aspiraciones personales.

Diario de gratitud: Anota las cosas que te hacen sentir bien durante el día. Reconoce los momentos positivos y agradece por ellos. Este tipo de journaling nos ayuda a enfocarnos en lo bueno y a cultivar una actitud positiva.

Diario de reflexión: Aquí puedes explorar tus emociones más incómodas o pensamientos tristes. Al escribir sobre ellos, te liberas y puedes reflexionar desde una perspectiva más objetiva. Esto te ayudará a organizar tus pensamientos y a encontrar soluciones a tus problemas.

Ejercicios de journaling

Gratitud: Practica la gratitud todas las noches antes de dormir. Comienza expresando agradecimiento por las cosas simples, como el aire que respiras, tu cuerpo y a ti misma. Luego, recorre los acontecimientos del día, agradeciendo a cada persona que contribuyó a hacer tu día más llevadero. Incluye agradecimientos por el aprendizaje, incluso en situaciones menos agradables que te dejaron valiosas lecciones.

Afirmaciones: Escoge tu afirmación favorita y reflexiona sobre ella, sumergiéndote en la sensación de ser la persona que ya vive esa realidad. Escribe sobre el yo futuro que crees que serás cuando alcances tus deseos y afirma que ya eres esa persona.

Manifestar: Dedica tiempo a escribir sobre lo que deseas tener, visualizando cómo te sentirías si ya lo poseyeras. Este ejercicio es como redactar el guion de tu vida ideal, describiendo tu día perfecto. Esta práctica fortalece tu conexión energética con tus metas, acelerando su manifestación.