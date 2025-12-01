El vinagre blanco, el secreto para acabar con los malos olores de la ropa

A veces, en nuestra ropa quedan olores fuertes y desagradables. Algo que no es entendible, ya que aparentemente está limpia, pero puede pasar por diferentes motivos. Entre los más comunes está que la lavadora esté sucia, que los restos de detergente queden incrustados en la prenda y provoquen la proliferación de microorganismos, que hayas dejado la ropa en lugares con humedad o simplemente que no la hayas secado de la forma correcta.

Como estas circunstancias ocurren con más frecuencia de lo que imaginas, la solución ya está inventada. No hace falta que ingenies ni que busques demasiado, solo necesitas vinagre, que actúa como un limpiador natural. Neutraliza los olores, no los enmascara, que es algo importante. Además combate las bacterias y hongos que provocan un mal lavado, y no daña las prendas, ni cambia su color.

Vinagre de limpieza | NovaMás

Para llevarlo a cabo, mezcla media taza de vinagre blanco por cada litro de agua, después, sumerge la prenda durante treinta minutos para que haga su efecto y tras esto, agrégala a la lavadora como siempre, llevando a cabo tu rutina. Si aún así, no fuese suficiente esta propuesta porque los olores so muy fuertes, habría otra alternativa: bicarbonato. Incorpora media taza junto al detergente en el ciclo de lavado, dejará tu ropa más fresca. También puedes eliminarlos de una forma mucho más rápida, y es aplicando vapor de agua en las camisetas y pantalones con una plancha normal.