Di adiós a los calcetines desparejados con este invento de Amazon

El enigma de los calcetines perdidos está presente en todos los hogares y cuanto más grande es la familia, más se nota. Aunque lo busques debajo de la cama, dentro de la cesta de la ropa sucia o en cualquier otro rincón del hogar, no hay manera de encontrar la pareja de ese calcetín que pusiste a lavar.

Este problema provoca que la pila de calcetines viudos sea cada vez más grande y, por consecuencia, llega un día en el que ya no tienes en el cajón ni un par igual. El único remedio es seguir comprando calcetines y seguir cayendo en la misma trampa. Con el sencillo producto de Amazon que te traemos, dejarás de perderlos cada dos por tres.

Cómo evitar que se pierdan los calcetines en la lavadora

Para evitar tener que comprar calcetines cada mes porque la lavadora se come a un miembro de la pareja, tan solo necesitarás tener en casa unas sencillas y pequeñas piezas.

Estamos hablando de unos imperdibles de plástico, objetos que se usan para hacer ganchillo. Aunque sirven para marcar determinados puntos al tejer, en las tareas del hogar servirán para unir los calcetines antes, durante y después del lavado. Puedes adquirirlos en Amazon por poco dinero.

Tan solo necesitarás unir el par de calcetines con uno de los imperdibles para no perderlos. A diferencia de los clásicos imperdibles de acero que agujerean nuestras prendas, la aguja de plástico no deja marcas en la ropa, ya que son piezas pensadas precisamente para que su rastro sea nulo.

Marcadores para ganchillo | Amazon

En qué parte de la lavadora acaban los calcetines perdidos

A veces, el electrodoméstico que deja impolutas nuestras prendas, se convierte en nuestro peor enemigo. Si alguna vez has tenido que arreglar tu lavadora, probablemente el electricista te haya devuelto tus calcetines perdidos - y quizás otras prendas - al hacerle la autopsia. Cuando decimos que la lavadora se "come" los calcetines, no es broma.

En las lavadoras de carga frontal

En las lavadoras en las que introducimos la ropa a través de una puerta redonda de cristal, el sitio favorito de tu calcetín puede ser la goma que une el tambor y la puerta. Al ser prendas pequeñas, pueden colarse fácilmente por ahí. En algunos casos, llegamos a tiempo y podemos rescatarlo tirando de él, aunque casi siempre son absorbidos.

En las lavadoras de carga superior

En cambio, en aquellas en las que introducimos la ropa por la parte de arriba, los calcetines podrán quedarse atrapados entre el tambor exterior y el interior. En estos casos es aún más difícil recuperarlos.

Otros trucos para evitar perder los calcetines

Usar los clips de plástico no es lo único que puedes hacer para mantener tus calcetines siempre unidos.

Usa bolsas de lavado

Puedes optar por adquirir mallas para lavadora. Se trata de una especie de bolsas con agujeros aptas para este electrodoméstico, con las que podrás lavar cómodamente tus calcetines sin que se pierdan. Gracias a la rejilla, el agua y el detergente calan sin problemas. También las puedes utilizar para toda la ropa interior, zapatillas o prendas delicadas.

Separa los calcetines de la ropa

A pesar de que la lavadora es traicionera, a veces somos nosotros los que contribuimos a que se pierdan. Por eso, es fundamental que separes la ropa interior de las prendas corrientes, ya que al ser piezas pequeñas tienden a desaparecer con mayor facilidad, quedando ocultas entre edredones o pasando a ser propiedad de tu mascota.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Cómo convertir los calcetines normales en pinkies