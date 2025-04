Haz que tu orquídea florezca de nuevo: los cuidados que debes seguir para que vuelva a tener flores

Las orquídeas, son flores tropicales que necesitan un entorno lo más parecido posible a su hábitat natural para florecer. El primer paso para que florezcan de nuevo es ver como está la planta, fíjate en sus raíces, si son verdes, es buena señal. Eso indica que la planta está sana y puede volver a florecer si se le da lo que necesita.

Raíces de orquídea | iStock

Uno de los factores más importantes es la luz. Las orquídeas no deben estar expuestas directamente al sol, pero sí necesitan luz indirecta durante varias horas al día. Colocarlas cerca de una ventana con cortinas finas puede ser una buena opción. La falta de luz es una de las causas más comunes de que dejen de florecer.

También es muy importante el contraste de temperatura. Muchas orquídeas necesitan notar la diferencia entre el día y la noche para activar su ciclo de floración. Un truco sencillo es exponerlas a una temperatura más fresca por la noche y algo más cálida durante el día.

La humedad es otro punto muy importante, lo ideal es que estén en un ambiente con entre un 60 y un 80 por ciento de humedad. Si tu casa es muy seca, puedes colocar un humidificador cerca o colocar la maceta sobre un plato con agua para aumentar la humedad en el entorno, pero sin que se pudran las raíces.

Orquídeas | iStock

Por último, pero no menos importante, es importante saber que no hace falta regarlas con frecuencia. Una vez por semana suele ser suficiente, es importante que el sustrato esté completamente seco entre riegos. Además, asegúrate de que la maceta drena bien el agua, ya que las raíces no deben quedarse encharcadas o podrían pudrirse.

Las orquídeas son plantas muy delicadas, pero merece la pena cuidarlas por lo bonitas que son sus flores. Sigue estos sencillos pasos y asegúrate de que florezcan de nuevo.