¿Adalgazas sin querer? Estas son las razones más comunes

Perder peso cuando no lo deseas puede ser una tortura e incluso derivar en un problema de salud. Y es que, si bien es completamente normal fluctuar entre unos cuantos kilos arriba o abajo, experimentar un episodio de pérdida de peso repentina, podría llegar a ser preocupante. Hay muchas razones para adelgazar sin quererlo, y la mayoría no son graves, así que respira.

¿Qué se considera perder demasiado peso?

Se considera una pérdida repentina de peso a bajar más del 5% de tu peso corporal en el transcurso de 6 a 12 meses. Si esto sucede, podría ponernos en riesgo de sufrir muchos problemas de salud, incluida la pérdida de masa muscular, cálculos biliares, deficiencias nutricionales y una caída en el metabolismo a la larga.

¿A qué puede deberse?

Según la psicóloga Laura Palomares, de Avance Psicólogos, existen varias causas que podrían estar relacionadas con que se adelgace sin querer. Estas pueden tener un origen físico u hormonal y, en ocasionas, también causas psicológicas.

Estas últimas son el estrés y la ansiedad, que suelen estar relacionadas con la pérdida de peso. “Cuando vivimos activados y en la preocupación por llegar a todo, sobreactivamos el sistema de ‘lucha-huida’ de nuestro sistema nervioso. Esta activación nos mantiene en una hipervigilancia que redunda en nuestras hormonas y neurotransmisores, en un comportamiento hiperactivado en el que nuestros pensamientos son excesivamente negativos y catastrofistas, por lo que adelgazar sin quererlo está servido”, asegura la terapeuta.

Para evitarlo, es importante escuchar estas señales. “Sabemos que mantener ese estado de activación durante mucho tiempo puede llevarnos con el tiempo a un colapso del sistema por agotamiento y sumergirnos en una depresión”.

Cuando estamos muy activados, cuando no dormimos lo suficiente y no tenemos un descanso adecuado a causa del estrés, puede retirarse el apetito y aparecer esa sensación de ‘estómago cerrado’. Según Palomares, “esto sucede porque tratamos de tener todo controlado sin parar de hacer cosas, abandonamos hábitos importantes de autocuidado como los horarios de comida y descanso, etc. Y todo esto influye en que podamos adelgazar sin quererlo, de forma brusca, con la consecuente bajada de nuestro sistema inmunológico y estado de ánimo”.

Factores físicos y hormonales

Más allá de problemas de salud mental como ansiedad o estrés, perder peso rápidamente también puede indicar una amplia cantidad de problemas internos. La pérdida de peso involuntaria puede estar relacionada con una gran cantidad de factores físicos, y no solo con lo que comes todos los días o con la cantidad de ejercicio que realizas.

Esos problemas incluyen desequilibrios hormonales, como cambios en el ciclo menstrual, hipertiroidismo, enfermedades autoinmunes, problemas intestinales de malabsorción o incluso enfermedades infecciosas.

Sin olvidar que perder peso demasiado rápido también puede conducir a un montón de deficiencias nutricionales, celiaquía, diabetes, e incluso derivar en importantes caídas en el metabolismo con el tiempo.

¿Cuándo debo preocuparme?

Si te preocupa seguir perdiendo demasiado peso y ya has probado sin éxito métodos como aumentar la ingesta de calorías o disminuir los entrenamientos, es hora de consultar a un médico. Como hemos visto, la pérdida involuntaria de peso tiende a presentarse con otros síntomas, como frecuencia cardíaca irregular, fatiga o sed excesivas, aumento de la ansiedad o el nerviosismo, temblores, cambios menstruales o dificultad para dormir. Si experimentas alguno de estos problemas unidos a un adelgazamiento rápido e inexplicable, intenta programar una cita con tu especialista para un estudio personalizado.

