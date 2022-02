4 señales de que tienes una mala relación con la comida

Mantener unos hábitos saludables en materia de alimentación no siempre nos resulta fácil. El ritmo acelerado de vida, las obligaciones laborales, la dedicación a la familia y al hogar nos dificultan, a menudo, mantener una alimentación correcta.

La nutricionista Melyssa Chang revela que un 95% de sus pacientes acuden a ella por tener una mala relación con la comida: “no siempre padecen un trastorno, pero sí un riesgo elevado de desarrollarlo”.

Y es que, aunque pensemos que nos estamos alimentando bien, a menudo tenemos pensamientos y conductas recurrentes que hay que evitar.

Conductas poco saludables

La nutricionista Melyssa Chang ha detallado cuatro señales que alertan que nuestra relación con la comida puede no ser tan sana como pensamos:

1. Esconderse al comer

Comer algunos alimentos sin que nadie nos vea es algo que denota que no estamos llevando bien nuestra alimentación. “Nadie va a juzgar lo que comes, eres tú quien se está juzgando a si mismo”, remarca en su post de IG. Está claro que, cuando nos tenemos que esconder para comer, algo no está funcionando bien en nuestro interior y es recomendable trabajar en ello.

2. Te saltas comidas

Una conducta habitual para evitar engordar es saltarse comidas. Se trata de un pensamiento aparentemente lógico para evitar subir de peso, pero que en cambio nos puede producir el efecto contrario al deseado. Mantener una rutina de alimentación acorde a nuestras necesidades es lo más recomendable.

3. Piensas que comes “bien” o “mal”

Creer que por comer ciertos alimentos nos estamos equivocando o estamos acertando es un error también frecuente.

4. Sentir culpabilidad al comer ciertos alimentos

Melyssa Chang apunta que “la vergüenza o la culpa son sentimientos que desaparecen cuando ves y sientes que no está mal tomar algunos alimentos”.

No hay alimentos prohibidos

La nutricionista no es partidaria de prohibir alimentos, puesto que nuestro cerebro se puede llegar a obsesionar con ellos y desearlos aún más. Nos referimos también a productos de bajo valor nutricional como galletas y otros dulces industriales: “cuanto más te prohibes este tipo de alimentos, más fijación e interés por ellos se tiene”, considera Chang.

Como especialista, apuesta por quitar a los alimentos la etiqueta de “buenos o malos” porque “crean miedo a la población”. Según su criterio, se pueden consumir, “pero priorizando siempre los de mayor valor nutricional”, matiza.

¿Hay que hacer 5 comidas al día?

Aunque siempre hemos escuchado que es necesario realizar 5 comidas cada día, la nutricionista considera que no siempre es necesario. De hecho, no hay una pauta única con la que empezar a trabajar una relación sana con la comida. Con sus pacientes, por ejemplo, analiza las causas de la mala relación y diseña una estrategia de intervención concreta para cada persona.

No obstante, lo de hacer 5 comidas al día sí que es a veces el punto de partida en los tratamientos para mejorar la relación con la comida. La nutricionista explica por qué a menudo sí se empieza por establecer unas pautas de ingestas diarias: “Cuando concentras en pocas comidas todos los nutrientes que necesitas, puede ser difícil llegar a tus requerimientos diarios. Por eso, en algunos casos sí se recomienda hacerlas”.

