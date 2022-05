6 piscinas desmontables en oferta para este verano

Acabamos de entrar en el mes de mayo y la temperatura empieza a subir. Muchos ya sueñan con los típicos planes de playa y piscina que sólo pueden significar una cosa: vacaciones y veranito a la vuelta de la esquina. Tal vez nos estamos anticipando un poco, pero ¿quién dice que no podemos empezar a disfrutar del buen tiempo y, además, sin movernos de casa y a buen precio? Una piscina desmontable sería tu mejor opción si no quieres esperar ni un minuto más al primer chapuzón, así que te traemos una lista de ofertas a las que no te podrás resistir.

La piscina Desmontable Tubular Bestway Steel Pro MAX es el producto estrella en su categoría en Amazon. De dimensiones 305x100 cm, muy estable y robusta, cuenta con la protección para una larga duración. Es de montaje sencillo y fácil de almacenar y mantiene el agua limpia gracias a su depuradora de cartucho de 1.249 litros/hora. Puede ser tuya por 268,57€.

Piscina Tubular Bestwar Steel Pro MAX | Amazon

Y si te pilla por sorpresa una tarde con amigos con muchas ganas de fiesta en la piscina, siempre puedes optar por la Tubular Bestway Steel Pro Max de 427x84 cm. De mayor capacidad y depuradora de cartucho de 2.006 litros/hora. La encontrarás disponible en la web de El Corte Inglés por 359€.

La piscina desmontable rectangular Prisma Frame INTEX de 200x400x100 cm incluye una depuradora de cartucho de 2006 litros/h. Cuenta con una estructura resistente de piezas tubulares, escalera de seguridad y lona de triple capa que la resguardará de cualquier daño. Puedes conseguirla por 479,96€.

Primas Fame INTEX | Amazon

La Bestway Steel Pro Max Deluxe mide 366x100 cm y destaca por su diseño elegante al igual que sencillo. De acero aleado y capacidad de 9150 litros, es la piscina desmontable ideal para toda la familia por 319€ en Amazon.

Otra oferta de la marca Bestway que no puedes dejar escapar te la trae Carrefour con la piscina tubular de 300x201x66 cm por sólo 129€. Con revestimiento fabricado con material DuraPlus, resistente, y la posibilidad de conectar un sistema de filtrado, garantiza un montaje sencillo y sin herramientas.

Piscina Tubular Bestway | Carrefour

Por último, te recomendamos la piscina New Splash de myPool. De dimensiones 350x90 cm, fabricada en acero y pvc, robusta y con capacidad de 7800 litros. Incluye filtro de cartucho de 1700 litros/hora y está disponible en la web de Bauhaus por 399€.

Piscina New Splash de myPool | Bauhaus

Ahora ya no podrás negarte a conseguir una de estas fantásticas piscinas, date un capricho con estas ofertas y empieza a disfrutar del verano como es debido.

