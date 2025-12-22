5 regalos de lujo que solo podrías permitirte si te toca el Gordo de la Lotería de Navidad

Cada 22 de diciembre, millones de españoles sueñan con llevarse el "Gordo" de Navidad. Con un premio máximo de 400.000 euros por décimo, se abren posibilidades que normalmente están fuera del alcance de la mayoría. Desde objetos de lujo hasta experiencias exclusivas, estas son cinco ideas que podrían convertirse en realidad si la suerte te acompaña.

1. Un bolso Hermès de edición exclusiva

Si eres amante de la moda, un Hermès Birkin Himalaya o una edición limitada del Kelly Midas podría estar a tu alcance. Estos bolsos, realizados en piel de cocodrilo y adornados con detalles en oro de 18 quilates o incluso diamantes, son auténticos símbolos de lujo y exclusividad. Su valor supera los 250.000 euros, convirtiéndolos en un regalo que solo el premio gordo permitiría.

Bolso Hermès Birkin Himalaya | Getty Images

2. Personalizar un Mercedes Clase G

El icónico Mercedes Clase G se ha convertido en el coche de referencia de muchas celebridades. Con 400.000 euros puedes comprar un modelo base y añadir personalizaciones exclusivas como las de Omar Montes, Kim Kardashian o Maluma: vinilos especiales, llantas de diseño, iluminación ambiental y techos estrellados. Así, tu coche deja de ser solo un vehículo y se convierte en un auténtico objeto de lujo sobre ruedas.

3. Vacaciones en Dubai en Atlantis The Royal

Si lo que buscas es vivir unas vacaciones inolvidables, Atlantis The Royal en Dubai es el hotel más caro del mundo. Suites espectaculares, vistas infinitas y experiencias únicas están al alcance de quienes pueden permitirse invertir alrededor de 100.000 euros por noche, dependiendo de la duración y la suite elegida. Un viaje de lujo extremo que te ofrecerá la privacidad y glamour.

4. Rolex a juego para ti y tu pareja

Los relojes Rolex son un clásico que nunca pasa de moda y, si te toca la lotería, puedes permitirte no uno, sino dos. Desde modelos deportivos hasta ediciones más elegantes, con 400.000 euros puedes regalarte un par de relojes de alta gama. Un detalle de lujo para compartir con tu pareja que además conserva valor con el tiempo.

5. Alquilar una isla privada en Ibiza

Para quienes sueñan con exclusividad total, Sa Ferradura en Ibiza es uno de los refugios privados más icónicos. El alquiler semanal para 2026 parte de 250.000 euros en mayo, junio y octubre, y alcanza los 300.000 euros en plena temporada alta, entre julio y septiembre. Incluye el uso exclusivo de la finca, personal asignado y puede adaptarse a celebraciones privadas con un suplemento del 20%. Una experiencia que solo el "Gordo" permite convertir en realidad.

¿Con cuál de estas 5 opciones te quedarías?