El truco que usan en Finlandia para lavar los abrigos de plumas y que duren más años

Con la llegada del frío a nuestras casas... lo primero que se viene a la cabeza son los abrigos y la calefacción. Pero no vale solo con sacar los chaquetones de plumas del armario, también hay que cuidarlos pues han eencerrados mucho tiempo y es obvio que toca lavarlos, pero, ¿cómo? Los finlandeses que podrían dar cátedra sobre como sobrevivir a las bajas temperaturas, tienen la solución perfecta y es ya un secreto a voces.

Por qué las finlandesas meten una toalla en la lavadora al lavar chaquetas de plumas | NovaMás

Las chaquetas de pluma abrigan por dentro porque tienen aire atrapado entre las plumas y es lo que mantiene el calor del cuerpo. Si estos abrigos se lavan mal, las plumas se juntan y se apelmazan haciendo que pierda ese aire y con él, el calor. Sin embargo, si al lavarlos colocas una toalla dentro de la lavadora, absorberá todo el agua que sobre, y al moverse con la chaqueta, ayudará a separar las plumas haciendo que vuelvan a repartirse bien y el chaquetón recupere su capacidad de abrigar.

Además, otro consejo que viene bien aplicar es lavarlo a 30 grados con un programa delicado, sin usar suavizante y añadiendo un enjuague extra para que no queden restos de detergente. Si te descuidas y esto pasa, quedará en la prenda malos olores o un tacto pegajoso.

También es importante que tengas en cuenta el usar pocas revoluciones porque reduce muchísimo el riesgo, conviene ponerlas entre 400 y 800, ya que haciéndolo, las plumas no se aplastarán