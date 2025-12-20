Cómo descongestionar la nariz sin usar sprays

La congestión nasal es un proceso fisiológico que ocurre en la nariz cuando se produce inflamación en la mucosa interna nasal y consecuentemente los capilares sanguíneos se vasodilatan y se impide el paso del aire correctamente.

Realmente es un mecanismo de defensa, ya que la nariz es la primera barrera que tenemos en nuestro sistema respiratorio. Cuando detecta una agresión como la entrada de virus, alergenos, ambiente seco o sustancias irritantes, nuestro organismo responde de varias formas:

Produce moco para atrapar partículas y microorganismos.

para atrapar partículas y microorganismos. Inflama la mucosa para impedir que el agente externo pueda avanzar.

para impedir que el agente externo pueda avanzar. Aumenta el flujo sanguíneo.

Resfriados y gripes que producen un exceso de moco.

que producen un exceso de moco. Factores externos que producen alergia (polen, polvo, pelos de animales)

(polen, polvo, pelos de animales) Ambiente seco .

. Uso descontrolado de sprays descongestivos, a la larga producen efecto rebote, produciendo la temida "congestión nasal de rebote"

¿Cómo podemos descongestionar la nariz sin usar sprays nasales?

Hay diversas técnicas que funcionan para destapar la nariz sin necesidad de usar sprays descongestivos.

Lavados con agua de mar o solución salina : si hay mucha congestión, se recomienda utilizar una solución hipertónica, donde la concentración de sal es mayor: en niños y bebés lo que mejor funciona es irrigar cada fosa nasal con una jeringuilla cargada de solución salina.

: si hay mucha congestión, se recomienda utilizar una solución hipertónica, donde la concentración de sal es mayor: en niños y bebés lo que mejor funciona es irrigar cada fosa nasal con una jeringuilla cargada de solución salina. Para adultos, también existen dispositivos de irrigación nasal.

Inhalaciones de vapor: se puede hervir agua y poner una toalla encima de la cabeza y respirar ese vapor durante 10 minutos, a este agua se le puede añadir aceites esenciales de eucalipto para potenciar el efecto y esto nos ayudará a fluidificar la mucosidad.

Mantener una buena hidratación: beber suficiente agua, ayuda a fluidificar el moco.

beber suficiente agua, ayuda a fluidificar el moco. Usar nebulizadores , que son dispositivos electrónicos que ayudan a disminuir el tamaño de la gota y al inhalar a través de una mascarilla, se absorbe mejor por la mucosa natal ayudando a hidratar, limpiar y descongestionar la nariz, además se puede mezclar con algún mucolítico para potenciar el efecto.

, que son dispositivos electrónicos que ayudan a disminuir el tamaño de la gota y al inhalar a través de una mascarilla, se absorbe mejor por la mucosa natal ayudando a hidratar, limpiar y descongestionar la nariz, además se puede mezclar con algún mucolítico para potenciar el efecto. Humidificadores: mantener un ambiente húmedo, ayuda a mejorar la sensación de congestión nasal.

mantener un ambiente húmedo, ayuda a mejorar la sensación de congestión nasal. Infusiones calientes (con mentol, jengibre o tomillo) también ayudan a mejorar la congestión nasal.

(con mentol, jengibre o tomillo) también ayudan a mejorar la congestión nasal. Dormir elevado: con una almohada extra puede ayudarnos a reducir la congestión nasal nocturna.

con una almohada extra puede ayudarnos a reducir la congestión nasal nocturna. Tomar caramelos balsámicos con mentol fuerte, ayuda a descongestionar la nariz, casi de forma inmediata.

Además, debemos de consultar con el médico si la congestión dura más de 7 o 10 días.