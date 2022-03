5 cosas que puedes tirar para dejar de acumular "porsiacasos"

¿Acumulas tantos objetos en casa que crees que nunca la podrás tener ordenada? ¿Todos los espacios están repletos de cosas dispares que no hacen más que llenarse de polvo?

Una vida es sinónimo de acumulación de recuerdos y esto, muchas veces, se materializa en objetos que ocupan todos los estantes y cajones de nuestros hogares. Cuantas más cosas vivimos, más acumulamos, hasta que un día perdemos los objetos realmente importantes o no tenemos espacio donde guardar lo nuevo.

Esto no solo nos genera ansiedad, sino que, además, nos provoca una fuerte carga mental; al final, nuestro hogar debería ser nuestro oasis de paz y no lo contrario. Por suerte, esta situación tiene una solución de lo más sencilla, que empieza por despedirse de todos aquellos objetos en desuso, que no hacen más que ocupar espacio.

Para ayudarnos a eliminar el caos de nuestra casa, en NovaMás hemos hablado con Alicia Iglesias, Organizadora Profesional y Coach de Organización, que cuenta con miles de seguidores en sus cuentas de Instagram y YouTube. A través de estos canales, Iglesias difunde tips para una vida doméstica más cómoda y eficiente. Además, también es autora de distintos libros relacionados con el orden doméstico.

¿Cuáles son los objetos que debemos tirar?

Prácticamente, cualquier acción diaria (comprar en el supermercado, arreglar una bombilla, renovar nuestro neceser…) genera un residuo, muchas veces, en forma de objeto. Así que, ¿puedes imaginarte la cantidad de objetos que obtienes a lo largo de tu vida? Si bien es cierto que muchos tienen una utilidad importante, hay muchos otros que son, básicamente, de usar y tirar.

El problema está en la inseguridad que nos genera el porvenir, o bien el apego emocional a ciertas cosas que nos traen buenos recuerdos. Esto nos impide eliminar definitivamente un objeto de nuestras vidas. En este sentido, Alicia Iglesias afirma que, "acumulamos cosas que nos regalan y no nos gustan y, sobre todo, los objetos que nos da pena tirar, que suelen ser cosas que no tienen mucho valor económico". De este modo, la lista de "porsiacasos" va aumentando hasta que convertir nuestra casa en un auténtico vertedero.

Si te estás plateando hacer una limpieza, a continuación te dejamos un listado de objetos de los que te puedes deshacer desde hoy mismo:

Cajas de cartón

Son un clásico que se va acumulando, sobre todo, en las partes altas de los armarios. Más aún si llevamos unas cuantas mudanzas a nuestras espaldas. Las cajas de cartón y, en general, el material organizador, es muy útil para mantener el orden, pero con medida.

Es decir, de nada sirve tener cajas vacías acumuladas solo "por si acaso". Tira todas aquellas que no estén en uso y, si en algún momento necesitas alguna, en cualquier supermercado estarán encantados de sacárselas de encima.

Manuales de electrodomésticos

¿Quién lee los manuales? Estos libretos con la letra diminuta que van poco al grano y con los que perdemos la paciencia. Tal vez, la primera vez que pongas en marcha un aparato sí que te leerás el manual en diagonal, pero, seamos sinceras, la próxima vez que tengas un problema con este aparato, preguntaras a tu cuñado o consultarás en Internet.

Apuntes de estudios

Otro clásico que ocupa un espacio inmenso y que, además, pesa unos cuantos kilos. Haz esta reflexión: desde que acabaste los estudios, ¿cuántas veces has consultado estos apuntes? La respuesta seguro que es “ninguna”.

Deshazte de todas estas carpetas y libretas pesadas que, si bien es cierto que en su momento fueron de vital importancia, ahora ya no tienen ninguna utilidad. Además, seguro que los trabajos o apuntes importantes los tienes en el ordenador o son recuperables a través de Internet.

Merchandasting de comercios o eventos

Congresos, ferias, carreras populares, extraescolares de los peques, regalos promocionales del supermercado… ¿Cuántos objetos tenemos con el logo de marcas o de eventos varios? Si bien es cierto que algunos de estos son útiles, como las bolsas de ropa o las camisetas para hacer trapos o para andar por casa, no vamos a usarlos todos.

Cables de electrodomésticos

El tema de los cargadores es un drama en todas las casas, cuando no eres tú la que los has perdido, es tu hermano quién se lo ha llevado. Esto provoca una acumulación de cargadores que hemos comprado de emergencia que, muchas veces, son abandonados en el cajón. Comprueba todos aquellos cables y cargadores que tengas guardados y, si no funcionan, o ya no tienes el aparato que los necesita, tíralos.

¿Cómo podemos mantener el orden a diario?

La coach de Organización asegura que "el gran problema del desorden es la acumulación, así que, disminuir ese volumen de cosas siempre nos ayudará". En este sentido, para evitar la acumulación de objetos es vital "no dejar que entren cosas nuevas en tu casa que no quieras que entren. El siguiente paso sería tener un lugar fijo para cada cosa y, por último, la constancia de dejar cada cosa en su sitio".

Para poder mantener estos patrones en la convivencia en familia, Iglesias apunta que es muy importante "realizar pactos de convivencia".

¿Qué beneficios psicológicos y emocionales nos aporta el orden?

Según Alicia, lo más importante de mantener un orden en casa es "la sensación de control y de seguridad que nos da saber que, en nuestra casa, que es el espacio más sagrado, todo marcha bien", además, asegura que "se vive más tranquila con menos cosas y mejor si están ordenadas".

