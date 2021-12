Objetos que no deberías guardar en el trastero si no quieres que se estropeen

El trastero de cualquier casa suele ser un lugar bastante triste y lúgubre que utilizamos como “cajón desastre”, aunque con el tamaño de una habitación. Cualquier enser que no sabemos qué hacer con él pero no queremos tirar, tiene su hueco en el trastero. Sin embargo, hay algunos objetos comunes que nunca deberíamos guardar allí si no queremos que se echen a perder.

La acumulación de polvo, la humedad y otros factores relacionados pueden terminar haciendo que muchos de nuestros bienes terminen con un aspecto envejecido. No es nada recomendable, por lo que en el vídeo te contamos cuáles son todos esos objetos que nunca deberían perderse en el fondo del trastero.

¿Qué objetos deberíamos evitar subir al trastero de casa?

- Documentos. La documentación importante de la casa, el coche o la familia, por ejemplo, suele ir en cajas para el trastero. Sin embargo, un trastero suele estar bastante peor aislado que las casas y la humedad puede estropear fácilmente un bloque de papeles. Además, por norma general esta documentación debe estar accesible y localizable ante cualquier emergencia. Es el mismo caso que las fotografías viejas, pero estas no se pueden recuperar.

- Instrumentos de madera. Ya sean instrumentos musicales o cualquier otro tipo de herramientas de madera, la humedad de los trasteros, tanto por exceso como por defecto, terminan por estropear la madera y se agrieta o se llena de hongos. Ten en cuenta que la madera es un material natural, que se expande y contrae con los cambios de temperatura.

- Juguetes. Aunque parece el lugar ideal para guardar los juguetes de los niños, lo cierto es que no querrás que el moho ensucie uno de los juguetes con los que más tarde jugarán tus hijos. Además, nunca es bueno guardar juguetes con baterías o pilas sin revisión. Si te sobran juguetes, no dudes en donarlos.

- Ropa y mantas. Ropa y mantas de seda, lino, piel o lana. Como habrás intuido, todos estos tejidos son naturales y son perfectos para las polillas. Que no se te ocurra guardarlos en cajas de cartón o cestas de madera. En todo caso, siempre deben estar guardadas en cajas de plástico con cierre hermético.

- Comida para mascotas. La comida de las mascotas nunca debería estar en el trastero. Terminará por estropearse por la humedad o peor, servirá de reclamo para todo tipo de bichos y roedores. Guarda en el trastero sólo comida enlatada.

- Productos inflamables. Y, por supuesto, no guardes en el trastero cualquier tipo de producto inflamable. Un cortocircuito podría dar lugar a un gran susto y, por norma general, los trasteros están mucho menos vigilados ante estas situaciones.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Despistes caseros que podrían acabar en incendio