La de Alexia Putellas y otras camisetas solidarias que incluir en el armario esta primavera

Las camisetas de algodón de manga corta son prendas básicas en cualquier armario. Son cómodas de llevar y se adaptan a una amplia variedad de estilos. Debido a que las usamos con tanta frecuencia, es normal que se desgasten más rápido. Por eso, es recomendable renovarlas de vez en cuando.

Con la llegada de la primavera, muchos de nosotros sentimos la necesidad de comprar algunas prendas nuevas para el entretiempo, y una camiseta de algodón siempre es una buena opción. Y si además, tu compra ayuda a apoyar una causa solidaria, ¡aún mejor!

En este artículo te presentamos algunas de las camisetas solidarias más bonitas de la temporada, con eslóganes que lucirás con orgullo y que apoyan causas benéficas.

Alexia Putellas y Mango

Recientemente, la mejor futbolista del mundo, la capitana del FC Barcelona Femenino, Alexia Putellas, se ha unido a Mango como embajadora y ha diseñado una camiseta cuyos beneficios se destinarán integralmente a la segunda fase del proyecto Goals, que se realizará en Turquía.

Goals es una iniciativa que recoge dinero para que Save the Children fomente, durante los próximos dos años, el acceso a la educación y el deporte en la India. Se prevé que se beneficien 4.000 personas, un 70% de las cuales niñas y mujeres, señala Europa Press.

"Girls should play with dolls whatever they want to" es el mensaje que lucirás con esta camiseta que cuesta 19,99 euros y puedes comprar aquí.

eseOese

Con motivo del Día de la Mujer, eseOeso reeditó su mítica camiseta con el mensaje "FEMME" con el objetivo de donar el 100% de los beneficios a la Fundación Ana Bella y sumarse a la lucha contra la violencia de género.

Como cuentan en su página web, esta fundación es "una red mundial de 27.000 mujeres supervivientes que actúan en 82 países ayudando a mujeres maltratadas a romper su silencio, empoderarse con un trabajo digno y recuperar su felicidad".

La camiseta, hecha 100% de algodón orgánico, cuesta 19,90 euros. Encuéntrala aquí.

Sita Murt

La firma catalana Sita Murt, vende una camiseta amarilla con el lema "Dressed To Live" y los beneficios de su venta van destinados a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

La marca busca colaborar en la investigación oncológica, después de que su fundadora, quien dio nombre a la empresa, muriera en 2014 a causa de esta enfermedad.

El diseño, recto con cuello redondo y manga corta, se vende por 49 euros. Aquí tienes el enlace.

The Desire Shop

Por último, si lo que quieres es donar para potenciar la investigación del cáncer de mama, deberás optar por la camiseta benéfica de The Desire Shop. Se trata de un diseño atemporal: blanca y de manga corta, con el lema "BRAVE".

El 100% del importe que pagues por esta camiseta, que cuesta 12,95 euros, también será donado a la AECC. Cómprala aquí.