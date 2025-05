Bikinis con braga culotte, la tendencia que vuelve este verano y que ya lleva Kylie Jenner

Este verano viene con fuerza una nueva silueta en moda de baño, y Kylie Jenner ya ha sido la encargada de confirmarlo. Desde unas playas paradisíacas, la empresaria ha compartido varias fotos en Instagram luciendo un bikini que no ha pasado desapercibido: de color gris oscuro, con tachuelas metálicas y, lo más importante, con braguita tipo culotte. Sí, ese corte que recuerda a un minipantalón ajustado y que promete convertirse en el favorito de la temporada.

Post de Kylie Jenner | Instagram

El poder de las tachuelas y del culotte

Mientras la estética boho vive un nuevo boom en la moda, las tachuelas se han convertido en un must. Las vemos en bolsos, sandalias, vestidos… y ahora también en bikinis. Pero el verdadero protagonista del look de Kylie no ha sido solo ese detalle metálico, sino el corte del bañador. La braguita estilo culotte ya empieza a aparecer en muchas tiendas, y cada vez más influencers se atreven a lucirla.

En el caso de Kylie Jenner, además de posar con ella en la arena, también aparece jugando con sus hijos y remando en kayak. Un detalle que no nos ha pasado desapercibido y que nos muestra que este tipo de braguita permite libertad total de movimiento, sin renunciar al estilo. Al ajustarse como un pantaloncito, da más seguridad que los modelos clásicos, sobre todo si vamos a estar muy activas.

Post Kylie Jenner | Instagram

Una tendencia cómoda y versátil

Más allá de lo práctica que resulta, esta prenda tiene otra ventaja: es muy fácil convertirla en un look completo de playa o de piscina. ¿Cómo? Combinándola con un top de crochet, una camiseta de tirantes o una blusa vaporosa. Así conseguimos un conjunto perfecto para una fiesta en la costa, muy en la línea del estilo island girl que tanto vemos en redes. Influencers como Ares Aixalà ya han llevado braguitas culotte en Ibiza, demostrando que no hace falta ser una Kardashian para sumarse a esta moda.

Además, algunas marcas están apostando por los sets de tres piezas, en los que el bikini viene con una segunda braguita tipo culotte a juego, para ponértela encima si vas a pasear por la playa o tomar algo. Un ejemplo perfecto es el look que lució Carla Di Pinto en su viaje a Brasil. Todo muy cómodo, muy estiloso y, sobre todo, muy veraniego.

Si tú también quieres uno, lo puedes encontrar en Shein, Calzedonia, Bershka, Asos y en muchas tiendas de moda asequible más.