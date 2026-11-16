Raquel Revuelta será abuela: así fue su reacción cuando su hija Claudia Ula le comunicó la noticia

Esta es la historia de cómo un "regalito tontería" dio un vuelco a la vida de Raquel Revuelta. Todo empieza hace unas semanas cuando su hija, Claudia Ula, le da una bolsa con un regalo sorpresa y la exmodelo lo recibe toda ilusionada sin esperar para nada lo que hay dentro. De la sonrisa y la ilusión pasa, en cuestión de segundos, a una cara seria y de incredulidad.

En este momento de shock y sin entender todavía lo que está pasando, Raquel mira a su hija, mira a su yerno, Vicente Benítez, vuelve a dirigirse a su hija quien, llorando y con una mano en tripa, le confirma que sí, que está embarazada y lo que hay dentro de la bolsa es un test de embarazo positivo.

Tras unos segundos mirándose fijamente, la futura abuela empieza a llorar y se funde con su hija en un emotivo y largo abrazo.

"Cuando le conté a mi madre que iba a ser abuela", dice Claudia en el post. La noticia de su embarazo ha sido una sorpresa para todos, incluso para ella y su marido: "No nos lo esperábamos nadie, así que imaginaos el shock y la alegría", confiesa.

Para Raquel, este "menudo regalito" ha sido "el más bonito, ilusionante, maravilloso e inesperado" de su vida. "Gracias Ula, gracias Vicen", comenta en la publicación de su hija.

El post de Claudia acumula ya más de 22.000 Me gusta y más de 500 comentarios, entre los cuales, los de Cristina Pedroche -con una retahíla de corazones-, Elsa Anka (“¡A abuelear, cariño!”), Eva González (“Ayyyy que ilusión!!!”) y Jorge Cadaval (“Felicidades familia”).

Así revelaron Claudia y Vicente que esperan su primer hijo

Hace tres días, Claudia hizo una publicación en Instagram con un vídeo grabado durante su luna de miel en Indonesia en julio de 2025. En él, la pareja se dirige a sus futuros hijos: "Vicente, Vicenta, Francisca...", bromea él. "Bueno, ya veremos cómo os llamaremos", aclara su mujer.

Tras estas imágenes con una playa paradisíaca de fondo, se corta el vídeo para pasar a uno "15 meses después", cuando ya es octubre de 2026. La localización cambia por completo y se ve a Claudia en una sala de hospital haciéndose una ecografía.

Un secreto muy bien guardado

Si echamos un vistazo al feed de Instagram de Claudia, veremos que hace unos días la pareja estaba paseando por las calles de Roma, "la ciudad del amor", como comenta ella. En los carruseles de fotos y vídeos nada hace pensar que está embarazada: planos muy cerrados, poses muy bien calculadas...

Hasta que, una vez hecho público, comparte con sus seguidores, "el carrete real de Roma": "Ya puedo dejar de meter tripa".

De momento no han revelado el sexo del bebé ni, claro está, el nombre que tienen pensado si es niña o niño. Así que tendremos que estar atentos las próximas semanas para salir de dudas.