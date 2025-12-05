El color de pelo en tendencia entre las influencers: el marrón cherry

Las redes sociales se han convertido en un auténtico motor de tendencias, capaces de popularizar modas entre influencers y seguidores en ámbitos tan diversos como la moda, los accesorios o la decoración del hogar. Cada día surgen nuevas propuestas que rápidamente se viralizan, marcando lo que está de moda en cuestión de horas.

Sin embargo, la tendencia más llamativa del momento tiene que ver con el cabello. Un color de tinte en particular se ha convertido en el favorito de numerosas creadoras de contenido: el marrón cereza. Esta tonalidad combina la calidez del marrón con un sutil toque rojizo.

No es de extrañar que muchas influencers estén apostando por este look, que no solo destaca por su elegancia, sino también por su versatilidad: se adapta a distintos tipos de piel y estilos, desde los más clásicos hasta los más atrevidos.

En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber sobre el marrón cereza y cómo sumarte a esta tendencia que está conquistando las redes sociales.

Por qué está de moda

El cherry brown se ha convertido en la sensación de la temporada gracias a su capacidad para resaltar casi cualquier tono de piel y aportar personalidad al look. Este castaño burdeos combina la calidez de un marrón intenso con un delicado toque rojizo, creando un acabado sofisticado y natural a la vez.

Su base castaña con glaseado cereza da lugar a un burdeos suave con matices cereza que aporta profundidad y luminosidad al cabello, sin resultar demasiado atrevido ni difícil de llevar.

La popularidad de este tono entre modelos, influencers y celebridades no es casualidad: es la alternativa perfecta para quienes quieren un cambio de color elegante y moderno, pero sin arriesgarse a tonalidades demasiado llamativas.

Cómo combinarlo

Este tono no solo destaca por su belleza, sino también por su versatilidad a la hora de combinarlo. Su tono cálido y original lo convierte en un aliado perfecto para outfits que necesiten un punto de personalidad sin resultar recargados.

Además, este color se lleva de maravilla con tonos vivos y contrastantes. Colores como el fucsia o el amarillo limón, protagonistas de temporadas pasadas, aportan un contraste divertido y moderno que hace que el cherry brown brille más.

Guía para hacértelo

Este color se consigue sobre una base castaña, logrando un burdeos suave con matices violáceos. Lo ideal es aplicarlo sobre un cabello sano para que el color quede uniforme y duradero.

Se puede llevar como un tono uniforme para un look elegante o con reflejos y balayage para dar profundidad y luminosidad. Así, el cherry brown resalta sus matices cereza sin ser demasiado llamativo. Para ello, lo más recomendable es acudir a un profesional.

Algunos consejos

Te compartimos algunos consejos para tener en cuenta si te quieres teñir de marrón cereza:

1. Si quieres un tono que no sea demasiado fuerte, pero quieres que se note más con la luz del sol, lo recomendable es que juntes dos tonos: uno que sea más cereza y otro que sea castaño.

2. Ten cuidado con la ropa. No utilices nada nuevo y sobre todo mucho cuidado con las camisetas blancas, porque este tono destiñe bastante durante las primeras semanas.

3. El tinte reseca bastante el cabello, así que, ahora más que nunca, utiliza productos de calidad que te nutran y te reparen el cabello.