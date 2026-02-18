Las gafas maxi: el accesorio XXL que dominará la primavera

Las tendencias cambian cada temporada, pero algunas llegan con tanta fuerza que se convierten en protagonistas absolutas del momento. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con las gafas maxi en la primavera y verano de 2026.

Este año, las monturas pequeñas pasan a un segundo plano y dejan paso a diseños grandes, llamativos y con mucha personalidad. Más que un simple complemento para los ojos, las gafas de gran tamaño se han transformado en una auténtica tendencia.

Su presencia no pasa desapercibida y consiguen elevar incluso los looks más sencillos. La tendencia se ha visto tanto en pasarelas como en el street style de las principales ciudades de moda. Pero lo más interesante es que las gafas maxi han conquistado también el día a día, convirtiéndose en el accesorio estrella de la temporada.

Mujer con gafas maxi | Getty Images

El regreso del tamaño XXL

Durante años, las monturas finas y discretas dominaron el panorama. Sin embargo, la moda actual apuesta por lo contrario, cuanto más grandes, mejor. Las gafas maxi recuperan siluetas clásicas como el estilo aviador o el cat eye, pero en versiones mucho más amplias.

Algunos modelos incluso cubren buena parte del rostro, creando un efecto sofisticado y algo misterioso. Este tamaño exagerado aporta carácter al conjunto.

Mujer con gafas maxi | Getty Images

Una apuesta por lo llamativo

El auge de las gafas maxi forma parte de un cambio más amplio dentro de la moda. Frente al minimalismo de años anteriores, ahora se impone el gusto por lo expresivo, lo visible y lo que marca presencia.

Las gafas grandes encajan perfectamente con esta idea: son prácticas, pero también decorativas. Y es que funcionan como pieza central del look, algo que capta la atención y define el estilo de quien las lleva.

Mujer con gafas maxi | Getty Images

Colores, formas y actitud

La variedad es otra de las claves de su éxito. Hay opciones para todos los gustos: monturas negras intensas, efecto carey, lentes de colores vibrantes o degradados suaves. También destacan las formas geométricas o los diseños con inspiración futurista.

Los tonos amarillos, los cristales tintados o los contrastes marcados invitan a experimentar. Estas gafas combinan a la perfección con vestidos, trajes o incluso con prendas más estructuradas. Lo que está claro es que no hay reglas estrictas a la hora de lucirlas, la idea es jugar y atreverse.

Mujer con gafas maxi | Getty Images

De la pasarela a la calle

Otra razón de su popularidad tiene que ver con su accesibilidad. Aunque las gafas maxi han sido protagonistas en colecciones de lujo, también han llegado rápidamente a marcas más asequibles como Inditex. Esto ha hecho que cualquier persona pueda sumarse a la tendencia sin grandes inversiones.

Hoy es fácil encontrarlas en distintos estilos, precios y materiales, lo que explica su rápida expansión en todo tipo de armarios. Y es que seguro que las has visto en redes sociales más de una vez, además de por la calle.

Mujer con gafas maxi | Getty Images

Con la llegada del buen tiempo, los viajes, los festivales y los planes al aire libre, las gafas maxi se convierten en el complemento clave de la primavera y verano de este año 2026. Porque aportan estilo, seguridad y mucha personalidad.