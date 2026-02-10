Las zapatillas tendencia de 2026: de las Onitsuka Tiger amarillas a las nuevas Mary Janes

Cada temporada hay un tipo de zapatilla que se vuelve absoluta tendencia. El calzado deportivo se ha convertido en el toque definitivo de cualquier look y, en la actualidad, incluso se busca para un outfit elegante (solo si quien las lleva sabe cómo combinarlas con estilo).

Si hace unas temporadas la obsesión eran las suelas XL y las siluetas toscas, este 2026 el tablero de juego ha cambiado por completo. Ahora la calle dicta una nueva norma donde la nostalgia retro, la ligereza, el color y los estampados son los protagonistas absolutos de los looks más deseados del street style. No se trata solo de caminar cómoda, sino de elegir esa pieza capaz de transformar un estilismo básico en una declaración de intenciones. Estas son las siete tendencias que querrás tener bajo tu radar:

1. Las amarillas: el fenómeno viral

Si hay una zapatilla que ha roto el stock y las redes sociales, es la Onitsuka Tiger Mexico 66 en color amarillo. Su estética inspirada en los años 60 y su vibrante tono mostaza las han convertido en el objeto de deseo número uno. Cualquier zapatilla de este color es el toque de contraste perfecto para romper la sobriedad del invierno y serán, sin duda, las reinas de tus estilismos primaverales. Conjuntadas con un buen bolso, son todo lo que queremos ver en un look de prescriptora de moda.

2. Pasión en rojo

Lo que empezó como una tendencia de nicho se ha consolidado como un imprescindible. Las famosas han dictado sentencia: unas zapatillas rojas (con las Adidas Gazelle o las Samba liderando el podio) son el accesorio definitivo. Aportan ese "pop of color" capaz de elevar al instante un combo de vaqueros rectos y blazer azul marino. Ya sea en verano o en invierno, siempre quedarán bien en un look básico.

3. Zapatillas de senderismo para todo

Las zapatillas de excursionista han abandonado los senderos de montaña para conquistar el asfalto. Las Salomon están en todas partes, demostrando que la estética técnica y utilitaria puede ser sumamente chic. La clave para llevarlas ahora es el contraste: pruébalas con vestidos lenceros o pantalones de pinzas para un look rompedor. Las que más saben de moda ya las han integrado en su día a día (quienes conocen la Fashion Week saben lo mucho que se debe caminar en algunas ocasiones para llegar al desfile).

4. El regreso de la cuña

Es, probablemente, la vuelta más comentada del año. Las icónicas Bekett de Isabel Marant —aquellas zapatillas con cuña oculta que definieron la estética de los años 2010— están recuperando su sitio en el armario de las it-girls. Una apuesta nostálgica ideal para quienes buscan ganar unos centímetros de altura sin renunciar a la esencia deportiva y comfy.

5. El auge de las zapatillas slim

Frente al volumen de antaño, ahora buscamos siluetas afiladas. El calzado de perfil bajo y estética de pista de atletismo de los años 70 es la tendencia más fuerte. Modelos como las Puma Speedcat lideran este movimiento de zapatillas ligeras, finas y extremadamente elegantes que estilizan el pie como ninguna otra. En esta corriente también encontramos las que se inspiran en el calzado de bailarina, sumamente finas en la punta y con detalles de satén.

6. La fiebre del animal print

El estampado de leopardo, bambi o vaca ha saltado de los abrigos directamente a nuestros pies. Las zapatillas con animal print son la opción ganadora para quienes quieren añadir personalidad y un toque de atrevimiento a su calzado. Si bien es cierto que pueden aburrir rápido, funcionan sorprendentemente bien como un básico si se combinan con tonos neutros, marrones o denim oscuro, convirtiéndose en un gran fondo de armario.

7. Las originales zapatillas tipo Mary Janes

Es la tendencia que más veremos en cuanto asome el sol. Este híbrido entre una mercedita clásica y una zapatilla técnica es la alternativa perfecta para quienes buscan un aire más urbano y rompedor. Con hebillas, en tejidos de rejilla o neopreno, son el calzado estrella para la transición de temporada; actualmente las vemos combinadas con calcetines para un toque extra de estilo.

