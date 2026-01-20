Muere Valentino Garavani a los 93 años: de su icónico rojo a su historia de amor con Giancarlo Giammetti

Valentino Garavani ha muerto este 19 de enero en su casa de Roma. A los 93 años, el mundo de la moda despide al que siempre será recordado como el "último emperador", que convirtió el color rojo en su emblema y que logró el éxito gracias al amor.

Repasamos el camino que llevó a un joven aprendiz de Lombardía a vestir a las mujeres más poderosas del mundo y quién fue el hombre que estuvo siempre a su lado: Giancarlo Giammetti.

Valentino | Gtres - Photo by Ken Towner/Evening Standard/Shutterstock

Primeros pasos en la moda

Valentino Clemente Ludovico Garavani —así era su nombre completo— comenzó a interesarse por la moda siendo muy pequeño, mientras iba a la escuela en Voghera (Lombardía). Siendo apenas un niño, se familiarizó con el sector trabajando como aprendiz de su tía y de una diseñadora local.

A los 17 años se trasladó a París para estudiar en la Escuela de Bellas Artes y en la Escuela de la Cámara Sindical de la Costura Parisina. En la capital francesa dio sus primeros pasos profesionales junto a grandes nombres como Balenciaga o Guy Laroche.

En 1959, decidió regresar a Italia para fundar su propia casa de modas en Roma. Sería en la "Città Eterna" donde encontraría la clave para convertirse en un diseñador de talla mundial. El momento que lo cambió todo fue cuando Anita Ekberg lució uno de sus vestidos en la icónica escena de La dolce vita en la Fontana di Trevi. Años después, Roma volvería a ser el escenario de unión con el cine: durante el rodaje de Cleopatra, Elizabeth Taylor descubrió su talento y se convirtió en su clienta y amiga incondicional.

Anita Ekberg en La Dolce Vita | Getty Images

El salto al estrellato mundial

En 1962, Valentino presentó su primera colección de Alta Costura en el Palacio Pitti de Florencia. A partir de ahí, su nombre se lanzó al estrellato. No solo las actrices de Hollywood suspiraban por sus diseños; aristócratas y primeras damas, como Jackie Kennedy, se volvieron fieles seguidoras de la marca.

Así consolidó una de las casas de costura más emblemáticas de los siglos XX y XXI, creando vestidos de inspiración clásica y profundamente femeninos que buscaban elevar la figura de la mujer.

Otra de las celebridades que dio mucho que hablar enfundada en un Valentino fue la princesa Diana. Tras su separación, Lady Di eligió un atrevido vestido burdeos de terciopelo que rompía con los códigos que había seguido mientras formaba parte de la familia real británica.

Lady Di con un vestido Valentino | Gtres

Su vinculación con el séptimo arte se mantuvo siempre viva, brillando en las alfombras rojas de los Oscar gracias a estrellas como Julia Roberts, Sharon Stone, Jessica Lange, Reese Witherspoon o Anne Hathaway. Además, fue quien vistió a novias como Jennifer Lopez, en su boda con Cris Judd, en 2001; o Máxima de Holanda, en su unión con el entonces príncipe Guillermo Alejandro, en 2002.

Máxima de Holanda en su boda vestida de Valentino | Gtres

El origen del rojo Valentino

Su gran emblema fue, sin duda, el rojo Valentino. Esta fijación surgió en la década de los 50, cuando aún era estudiante en París y viajó a Barcelona para asistir a una función en el Liceo. Allí quedó cautivado por un grupo de mujeres vestidas de rojo y, tras varios intentos mezclando colores, ideó ese tono intenso que definiría su esencia.

Su primer vestido en este color fue confeccionado en 1959 bajo el nombre de "La Fiesta". Un diseño de tul sin tirantes cuyo tinte se convertiría en la identidad de la marca, llegando incluso a tener su propio Pantone. Tanto significó para él este tono que, al retirarse en 2008, cerró su colección de Alta Costura con todas las modelos luciendo vestidos rojos. Un broche de oro tras 48 años de trayectoria.

Valentino presentando su última colección | Gtres

Su historia de amor con Giancarlo Giammetti

El éxito de Valentino estuvo siempre ligado al amor. En 1960 conoció en Roma a Giancarlo Giammetti, un estudiante de arquitectura, 10 años más joven que él, que se convertiría en su compañero de vida. Fue amor a primera vista y pronto formaron un equipo inseparable, tanto en lo sentimental como en lo profesional.

Giancarlo Giammetti y Valentino | Getty Images

Giammetti dejó su carrera universitaria para ser la mente de la casa Valentino. Él se centró en la parte estratégica y empresarial, permitiendo que el diseñador trabajara libremente en su faceta artística. Aunque llevaron su relación de forma discreta, en tiempos recientes Giammetti desveló la clave de su éxito: "Estábamos juntos. Éramos fuerza el uno para el otro. Ese era nuestro verdadero capital".

A pesar de romper como pareja tras 12 años debido a sus caracteres opuestos, su relación profesional continuó durante más de medio siglo. En 2016 crearon juntos la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, dedicada a promover el arte y la cultura. Tras décadas de cariño, describieron su vínculo como un "amor fraterno y de supervivencia" que se mantuvo intacto hasta el final.

Giancarlo Giammetti y Valentino | Gtres

Marilú Tolo, una obsesión de juventud

Giammetti no fue el único que marcó su corazón. El propio Valentino confesó que otro "gran amor" fue la actriz Marilú Tolo, con quien experimentó el sufrimiento por amor. "Estaba perdidamente enamorado de ella: era guapísima, morena, con unos ojos increíbles. Ella solo tenía 16 años y yo 27. Incluso le regalé un anillo que luego recuperé. Me decepcionó mucho", explicó el diseñador en una entrevista en 2007.