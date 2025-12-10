Los vaqueros con apliques: en tendencia, con personalidad y muy versátiles

Los vaqueros vuelven a reinventarse y, esta vez, lo hacen a través de pequeños detalles que transforman por completo cualquier look. Tachuelas, piedras brillantes, y apliques metálicos: elementos decorativos que han llegado con fuerza y ya se han convertido en una de las tendencias más populares del momento.

Las firmas de moda más conocidas los han incorporado esta temporada en sus colecciones, desde Mango hasta Zara, pasando por Lefties o Stradivarius. Una tendencia que combina el denim clásico con toques decorativos que aportan personalidad y estilo.

Este tipo de pantalón, que recuerda al estilo de los 2000 y a la estética festivalera, encaja a la perfección en looks informales, outfits de noche o combinaciones más atrevidas para quienes buscan dar un paso más allá sin renunciar a la comodidad del vaquero tradicional. En este artículo te mostramos algunas opciones.

Vaqueros denim | Pixabay

Opción en Mango

Una de las propuestas más destacadas es la de Mango, que apuesta por vaqueros de corte recto y un tono denim oscuro decorado con joyas acristaladas distribuidas de forma ordenada por toda la prenda. En este caso, los detalles son de un tamaño más grande que en otros casos.

Vaqueros denim con cristales decorativos | Mango

Es un diseño elegante, fácil de combinar y perfecto para quienes quieran sumarse a la tendencia. Su estructura clásica y la disposición simétrica de los brillantes permiten que puedan funcionar tanto con un jersey de punto como con una camisa blanca. El precio de la prenda es de 60 euros.

Vaquero de Zara

El modelo de Zara se ha convertido en uno de los más virales: un vaquero recto de tono claro repleto de pequeñas aplicaciones brillantes que imitan un efecto salpicadura. Está disponible en tienda por 50 euros.

Vaqueros denim con brillantes decorativos | Zara

Esta propuesta tiene un punto más festivo y es perfecta para looks de noche o para quienes quieren añadir luminosidad a sus estilismos diarios. Una tendencia que ya está arrasando en redes sociales por su versatilidad y su acabado llamativo.

La alternativa de Lefties

El modelo de Lefties se trata de un vaquero recto en denim negro, diseñado con brillantes oscuros que se integran de forma sutil en el tejido, creando un efecto sofisticado y disimulado, pero que aportan un toque de luz sin ser demasiado llamativo.

Vaqueros denim negros con brillantes decorativos | Lefties

Es un diseño ideal para quienes buscan un pantalón versátil que funcione tanto en looks de día como en estilos más arreglados. Gracias a su acabado en negro y al brillo discreto, combina fácilmente con camisas blancas, tops satinados o prendas metalizadas. Una opción perfecta disponible por 30 euros, el más económico de esta selección.

Opción de Stradivarius

Stradivarius presenta la opción más original de la tendencia: un vaquero recto con brillos aplicados sobre unas líneas dibujadas que crean un patrón de rombos en la parte delantera.

Vaqueros denim negros con brillantes decorativos | Stradivarius

La versión en denim negro es la más elegante y versátil, aunque también está disponible en denim azul. Su disposición geométrica de brillantes lo convierte en un modelo diferente y muy llamativo, perfecto para quienes quieren destacar sin perder comodidad. Su precio es de 46 euros.

Un básico renovado

El éxito de los vaqueros con apliques confirma, una vez más, la capacidad del denim para reinventarse temporada tras temporada.

Esta tendencia invita a experimentar y a añadir personalidad a cualquier conjunto. Los vaqueros con apliques se consolidan como una de las apuestas más en tendencia del momento, ofreciendo una gran versatilidad de outfits.