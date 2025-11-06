La reina Rania de Jordania se suma a la tendencia de la gabardina con su look más actual

La reina Rania de Jordania ha vuelto a demostrar por qué es considerada una de las royals con más estilo del panorama internacional.

En su participación como ponente en el One Young World Summit, celebrado en Múnich, la monarca ha optado por un conjunto de tonos verdes que combinan elegancia, vanguardia y un toque de sofisticación.

Su elección, lejos de los tradicionales vestidos de gala, ha sido una muestra más de su capacidad para reinterpretar la moda desde una mirada contemporánea y cosmopolita.

La reina Rania en el One Young World Summit de Múnich | Instagram, @queenrania

La cita, que reúne a jóvenes líderes de todo el mundo para debatir sobre los retos sociales y medioambientales del presente, encaja perfectamente con la imagen moderna y comprometida de Rania.

Siempre defensora de la educación, la sostenibilidad y la innovación, la reina ha vuelto a apostar por un look con mensaje: actual, funcional y con guiños al diseño europeo.

La gabardina

El centro de todas las miradas ha sido, sin duda, la gabardina en tonos verde oliva y marrón que ha llevado la reina Rania. Con su cuello asimétrico y cinturón ajustable, la prenda mezcla elegancia y personalidad.

Su diseño trae a la mente las míticas chaquetas barbour, de origen británico, pero con un toque mucho más actual. Es el ejemplo perfecto de cómo una prenda práctica puede convertirse en algo especial y con mucho estilo.

La reina Rania en el One Young World Summit de Múnich | Instagram, @queenrania

La reina Rania, fiel a su gusto elegante pero con un punto diferente, demuestra que una gabardina no tiene por qué ser solo un básico. En su caso, la convierte en una pieza única, llena de carácter y actitud.

Los pantalones

Para completar el look, la reina Rania eligió unos pantalones anchos en tono verde degradado, una apuesta moderna que da movimiento y frescura al conjunto.

El tejido fluido hace que el look se vea ligero y equilibrado, contrastando con la estructura de la gabardina. Este tipo de pantalón es muy típico en los estilismos de Rania, ya que alarga la figura y resulta cómodo sin perder elegancia.

La reina Rania en el One Young World Summit de Múnich | Instagram, @queenrania

Además, el efecto degradado le da un toque original y diferente, perfecto para romper con los conjuntos monocolor de siempre. Un detalle sutil, pero que marca la diferencia.

El bolso y los zapatos

Como toque final, la reina Rania completó el conjunto con un bolso trenzado en verde menta, que añade un punto de luz y textura al look. El diseño, de estilo artesanal y con un trenzado llamativo, rompe la estructura más rígida de la gabardina.

En los pies, la reina optó por unos zapatos de punta fina en tono claro, elegantes y discretos, que combinan perfectamente con los tonos verdes del conjunto. Un detalle sencillo, pero que suma equilibrio y armonía al estilismo.

La reina Rania en el One Young World Summit de Múnich | Instagram, @queenrania

Este juego entre lo clásico y lo actual es muy propio de Rania, que siempre encuentra la forma de mezclar piezas con historia y diseño con toques más modernos y personales.

Un símbolo de elegancia moderna

A lo largo de los años, Rania de Jordania se ha consolidado como una de las reinas más admiradas tanto por su labor social como por su estilo. Fiel a una estética que combina tradición y modernidad, su vestuario suele incluir referencias a la cultura árabe, pero también a la moda occidental más vanguardista.

Reina Rania de Jordania | Gtres

En cada aparición pública, la reina demuestra que la moda puede ser una herramienta de comunicación y un vehículo para expresar valores de sostenibilidad, diversidad y empoderamiento.