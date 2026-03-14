De Penélope Cruz a Ana de Armas: las celebridades españolas que han marcado la historia de los Oscar

La alfombra roja de los Oscar es mucho más que una entrega de premios; es el examen final de la industria de la moda. A lo largo de las décadas, el talento español ha dejado una huella imborrable en el Dolby Theatre, demostrando que en cuestión de estilo, personalidad y "garra", nuestras estrellas juegan en otra liga. Repasamos los momentos y looks que ya son historia de Hollywood.

Penélope Cruz

Hablar de los Oscar es hablar de Penélope Cruz. Nuestra actriz más internacional nos ha regalado momentos que son pura leyenda de la moda. ¿Quién no recuerda aquel Pierre Balmain vintage? Un diseño que rescató para los premios de 2009 y que hoy sigue considerándose uno de los vestidos más bonitos de la historia de la gala.

Penélope Cruz en los Oscar | Getty Images

Pero la moda también tiene sus imprevistos. En 2007, Penélope tenía previsto lucir un diseño de John Galliano, pero la cremallera se rompió minutos antes de salir hacia la alfombra. El "plan B" fue un Versace rosa empolvado que acabó siendo un acierto absoluto.

Penélope Cruz en los Oscar | Getty Images

Sin embargo, si nos quedamos con una imagen, es la del año 2000: ese grito espontáneo de "¡Pedrooooo!" al entregarle la estatuilla a Almodóvar, rompiendo todo el protocolo de Hollywood con pura emoción española.

Antonio Banderas, Almodóvar y Penélope Cruz en los Oscar | Getty Images

Antonio Banderas

Antonio Banderas es otro veterano de la gran noche. Su debut en 1992 fue inolvidable, no solo por él, sino por el atrevimiento de su pareja de entonces, Ana Leza. Mientras él mantenía la sobriedad del esmoquin, ella rompió moldes con una llamativa blusa de cuentas con formas circulares.

Antonio Banderas y Ana Leza en los Oscar | Getty Images

Pedro Almodóvar

Por su parte, Pedro Almodóvar ha sabido reinventar el traje masculino. Lejos del aburrimiento, el manchego ha pasado de conjuntar la pajarita con el color de la camisa a sus impecables apuestas más recientes, como el jersey de cuello vuelto bajo la americana en 2020. Elegancia con sello de autor.

Pedro Almodóvar Antonio en los Oscar | Getty Images

Javier Bardem

Si hay alguien que defiende que "menos es más", ese es Javier Bardem. Fiel a firmas como Prada o Armani, su porte y sobriedad son su mejor accesorio, aunque su verdadero amuleto es siempre la complicidad con Penélope Cruz, formando una de las parejas con más química de la ceremonia.

Javier Bardem en los Oscar | Getty Images

Marta Nieto y Rodrigo Sorogoyen

Otra pareja que nos dejó sin palabras fue la formada por la actriz Marta Nieto y el director Rodrigo Sorogoyen en 2019. Ella deslumbró con un sofisticado vestido camisero de Delpozo, una joya de la costura española en blanco roto con bordados que destilaba un aire nupcial vanguardista.

Marta Nieto y Rodrigo Sorogoyen en los Oscar | Getty Images

Maribel Verdú

España también ha sabido lucir el orgullo de su diseño nacional en Los Ángeles. Maribel Verdú lo hizo en 2007 con un espectacular vestido palabra de honor con volantes plisados firmado por Carmen March.

Maribel Verdú en los Oscar | Getty Images

Elsa Pataky

Inolvidable fue también Elsa Pataky en 2014. Embarazada de ocho meses de sus mellizos, presumió de curvas con un ajustado Elie Saab turquesa cargado de pedrería.

Elsa Pataky en los Oscar | Getty Images

Diez años después, regresó a los premios de la Academia volviendo a apostar por el riesgo, esta vez con un impresionante diseño blanco de Ze García lleno de aberturas y cristales, demostrando que el diseño español sigue siendo el favorito de las grandes estrellas.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth en los Oscar | Getty Images

Paz Vega

Paz Vega debutó en 2006 con un sencillo vestido negro palabra de honor, una elección segura que evolucionó hacia la sofisticación absoluta en sus apariciones posteriores.

Paz Vega en los Oscar | Getty Images

Ana de Armas

Ana de Armas es una de las embajadoras de Louis Vuitton, por lo que sus looks de los Oscar los han protagonizado vestidos de la firma. Desde el negro que llevó en 2025 hasta el diseño color champán de silueta sirena que lució cuando fue nominada por Blonde, Ana siempre consigue evocar ese glamour del Hollywood clásico que tanto nos gusta.

Ana de Armas en los Oscar | Getty Images

Gisela

No podemos cerrar este repaso sin mencionar un hito histórico: una "tirunfita" en los Oscar. En 2020, Gisela se convirtió en la primera cantante española en actuar en la gala. Lo hizo defendiendo la moda de su tierra con un diseño rojo asimétrico a medida de la firma catalana Tot-Hom.

Gisela en los Oscar | Gtres

Un guiño a sus raíces para una noche en la que cantó una de las canciones de la banda sonora de Frozen junto a otras de las artistas que ponen voz a la película en otros idiomas.