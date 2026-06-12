Fabiola Martínez se pronuncia sobre el embarazo de Claudia Osborne y actualiza el estado de salud de Bertín

Fabiola Martínez ha sido una de las invitadas al 75 aniversario de los Premios Planeta, un evento especial para ella, ya que el grupo editorial fue el encargado de publicar su libro Cuando el silencio no es una opción.

Fabiola Martínez, en los Premios Planeta | Gtres

Durante su paso por el evento, la venezolana ha compartido algunos detalles sobre su vida personal y familiar, además de pronunciarse sobre el embarazo de Claudia Osborne.

Claudia Osborne | Gtres

Aunque ha preferido mantenerse discreta y respetar la decisión de Claudia de compartir la noticia a su manera, Fabiola no ha ocultado su alegría por la llegada de un nuevo miembro a la familia: "Bueno, muy feliz, claro que sí".

Sin embargo, ha querido dejar claro que no le corresponde a ella decir nada sobre este asunto: "Por eso yo no voy a decir nada más, porque realmente es un tema muy personal. Que ella lo ha compartido como ha querido, cuando ha querido y como lo ha hecho".

Fabiola Martínez hablando con la prensa | Europa Press

Además de hablar de esta noticia, Fabiola ha actualizado cómo se encuentra Kike, el hijo que tiene con Bertín Osborne. A sus 19 años, continúa enfrentándose a importantes desafíos derivados de su estado de salud, algo que también supone un esfuerzo físico cada vez mayor para quienes le cuidan: "Kike muy mayor y bueno, pues con todas las dificultades que genera tener ya 19 años y ser tan grande, tan alto como yo. Pesa 58 kilos y cuesta mucho ya moverlo y hacer cosas, pero bueno, ahí estamos".

La empresaria también ha hablado del papel que hace Carlos, su otro hijo, en el día a día. Aunque ha reconocido que ayuda mucho con su hermano, ha explicado que intenta que no viva esa situación como una obligación: "Sí ayuda, lo que pasa es que yo intento que él no lo tenga como una responsabilidad, porque realmente tiene 17 años y tiene que vivir sin cohibirse de hacer cosas".

Bertín Osborne, su hijo Kike y Fabiola Martínez | Gtres

Por otro lado, Fabiola ha revelado que Carlos ya tiene muy claro su futuro académico. Está centrado en terminar Bachillerato y ya tiene reservada plaza en la universidad para estudiar Marketing y Comunicación.

Antes de abandonar el evento, también ha sido preguntada por Bertín Osborne. Sobre el estado de salud del cantante, ha reconocido que continúa teniendo algunos problemas: "Bueno, ahí va. Ya le he dicho: Oye, mírate esto, porque es recurrente y no sabe por qué", ha explicado, apuntando además a la posibilidad de que se trate de alguna secuela derivada del Covid.