El vaquero sobre vaquero es tendencia: cómo llevar el denim total look este verano

Las tiendas están llenas de conjuntos denim monísimos de cara al verano. Corsés a juego con vaqueros, bermudas con sobrecamisas, vestidos estructurados... Ya son muchas las influencers y famosas que nos han deleitado con sus mejores apuestas tejanas esta primavera y todo apunta a que esta tendencia seguirá reinando (y con mucha fuerza) durante los meses estivales.

El tejido más democrático del armario se reinventa en su versión más sofisticada. Olvídate de combinar tus vaqueros con una camiseta básica: este año la norma estética dicta que el denim se lleva de la cabeza a los pies.

Las claves del street style

Las prescriptoras de moda ya han dictado sentencia a pie de calle. Si quieres sumarte a la fiebre del monocolor vaquero sin morir en el intento, estas son las fórmulas infalibles que están arrasando en el street style:

El traje de tres piezas. Para las más atrevidas, los conjuntos de minifalda, crop top y blazer vaquera se posicionan como el combo ganador.

Look denim de tres piezas | Getty Images

Pantalón y cazadora del mismo tono. Un clásico renovado. El truco de estilismo definitivo para elevar este combo y triunfar en cualquier noche de verano en la ciudad es combinarlo con una sandalia de dedo que incorpore un poco de tacón.

Un clásico renovado. El truco de estilismo definitivo para elevar este combo y triunfar en cualquier noche de verano en la ciudad es combinarlo con una sandalia de dedo que incorpore un poco de tacón. Bermudas con parte de arriba a juego. Este verano, los pantalones cortos tradicionales conviven directamente con las bermudas vaqueras, una alternativa mucho más classy, elegante y versátil.

Look denim | Getty Images

El vestido vaquero. La forma más rápida y efectiva de sumarse a la tendencia. Un vestido denim crea el efecto visual de un total look con el uso de una única pieza.

La forma más rápida y efectiva de sumarse a la tendencia. Un vestido denim crea el efecto visual de un total look con el uso de una única pieza. Pantalón acampanado con top largo. Se lleva emular el efecto visual de un vestido corto superpuesto encima del pantalón, una de las grandes macrotendencias nostálgicas que recuperamos esta temporada.

Look denim | Getty Images

Versiones nocturnas y nuevos colores

El denim total look ya no se limita únicamente al día. Las firmas de moda están apostando por conjuntos vaqueros mucho más sensuales, con escotes halter cruzados, broches dorados o aberturas estratégicas que resultan perfectos para salir de noche.

Look denim | Getty Images

Además, el clásico azul índigo comparte protagonismo con otras tonalidades veraniegas. Los conjuntos vaqueros en color crema o blanco roto se han convertido en la opción predilecta de las expertas en moda para conseguir un aspecto limpio, ibicenco y sofisticado.

Look denim en color crema | Getty Images

¿El toque final obligatorio de la temporada? Un touch of red. Combinar cualquier propuesta vaquera con un accesorio en color rojo —ya sea en el bolso, los zapatos o incluso en los labios— es el mejor truco de estilo para romper la monotonía del tejido y firmar un estilismo de diez.

Look denim con un toque de rojo | Getty Images

¿Con cuál te quedas tú?