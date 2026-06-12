Susana Uribarri, ingresada en el hospital por una neumonía aguda: su hija Carlota da la última hora

Carlota Uribarri ha hablado sobre cuál es el estado de salud actual de su madre, Susana Uribarri, ingresada en un hospital de Madrid debido a una fuerte neumonía. La hija del recordado presentador José Luis Uribarri acudió al centro médico a hacerse unas pruebas rutinarias, y fue entonces cuando los especialistas le detectaron los problemas respiratorios.

Tras las primeras 48 horas ingresada, su hija Carlota ha atendido a los micrófonos de Europa Press en los alrededores del hospital y ha explicado que, "gracias a Dios, va un poquito mejor", además de agradecer todo el cariño recibido: "Es un gusto ver que la gente está tan preocupada, pero poco más os puedo decir al final".

Carlota Uribarri | Europa Press

El diagnóstico médico de Susana Uribarri

La prensa ha querido saber qué es exactamente lo que le ocurre a la conocida representante de celebridades. "Están viendo, pero en principio es una neumonía aguda", ha contestado Carlota, quien además ha agradecido que esta complicación de salud le pillara a su madre precisamente dentro del centro hospitalario.

"Ha sido un susto. Lógicamente, es complicado siempre; yo creo que un hospital da mucho respeto", ha explicado sobre cómo está afrontando el bache la representante de famosos. No obstante, Susana está muy bien acompañada durante estos días de ingreso. Cuando no está a su lado su hija Carlota, acude su madre o su mejor amiga.

"Ella es superfuerte y tiene ya ganas de trabajar, o sea, si por ella fuera ya estaría trabajando [...] ya sabéis cómo es, ella vive por y para los demás", añadía la joven con una sonrisa. En cuanto al tiempo que deberá permanecer ingresada, Carlota reconoce no tener una respuesta exacta, pero desea "que sea lo más rápido posible, que se quede en un susto y nos vayamos a casa prontito".

Qué es una neumonía aguda y cuáles son sus riesgos

Tal y como detallan los expertos de la Clínica Mayo, la neumonía es una infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Estos sacos (los alvéolos) se pueden llenar de líquido o material purulento, lo que provoca síntomas como una fuerte tos con flema, fiebre alta, escalofríos con temblores y dificultad para respirar con normalidad.

El término "aguda" implica que estos síntomas aparecen de manera repentina y fuerte, requiriendo un control médico inmediato. Aunque se trata de una afección que puede ser grave, el ingreso hospitalario temprano es clave para asegurar una evolución favorable gracias al suministro rápido de fármacos.

El mensaje de apoyo de Ana Obregón

Una de las amigas más íntimas de Susana Uribarri es Ana Obregón, quien también se ha pronunciado públicamente sobre este revés de salud para mostrarle todo su apoyo: "Ha tenido un gran susto la verdad. Ha sido después de unas pruebas que se hacía; no podía respirar y le han encontrado que tiene una neumonía. Tiene una neumonía fuerte y está con antibióticos".

Desde NovaMás le deseamos a Susana Uribarri una muy pronta y completa recuperación.