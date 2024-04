Penélope Cruz cumple 50: Así son Leo y Luna, de 12 y 10 años, sus hijos con Javier Bardem a los que mantiene en el anonimato

"Ser madre me ha cambiado la vida", manifestó Penélope Cruz en el Festival Internacional de Cine de Roma de 2011, pocos meses después de dar a luz a su primogénito. Desde entonces, la icónica actriz española ha mencionado a sus hijos en innumerables ocasiones, pero tanto ella como su marido, Javier Bardem, han preferido mantenerlos en la sombra, protegiéndolos del escrutinio público.

Ahora, Penélope Cruz, acaba de celebrar su 50 cumpleaños, y para conmemorarlo, en NovaMás queremos ahondar en la vida de sus pequeños. La intérprete ha dejado claro en múltiples ocasiones que la maternidad es una parte muy importante de su vida.

Penélope Cruz | Derechos reservados Antena3com

Así son los hijos de Penélope Cruz y Javier Bardem

En julio de 2010, Penélope Cruz y Javier Bardem contrajeron matrimonio en la idílica isla privada de Johnny Depp -en las Bahamas-, tras tres años de noviazgo. La pareja pronto compartió una dulce noticia con el mundo, cuando en septiembre de 2010 anunció que estaban esperando su primer hijo. El 22 de enero de 2011, se convirtieron en padres con la llegada de Leo, en la prestigiosa clínica Cedars-Sinaí, ubicada en Los Ángeles (California).

Dos años después, en febrero de 2013, Penélope y Javier confirmaron que estaban esperando a su segundo hijo. El 22 de julio de ese mismo año, se hizo público que "Pé" había dado a luz a una niña en Madrid, a la que nombraron Luna en honor al director Bigas Luna, quien les brindó la oportunidad de trabajar juntos en una película memorable.

A pesar de su prominente estatus en la industria del cine, Penélope Cruz y Javier Bardem han optado por mantener una estricta privacidad en cuanto a la vida de sus hijos, permitiéndoles crecer alejados de los reflectores y decidir, en su momento, si desean seguir una carrera pública en la actuación o cualquier otro ámbito. "Les corresponde a ellos decidir si desean tener una exposición pública o no. Podrán hablar de ello cuando estén preparados", compartieron los padres.

Javier Bardem y Penélope Cruz en los Oscar | GTRES

Leo, que ahora tiene 12 años, ya ha mostrado su interés en el mundo de la fama al acompañar a su madre a un evento en Londres relacionado con la película Ferrari, a finales del año pasado.

Por su parte, la pequeña Luna, con 10 años, parece estar más inclinada hacia lo que hay detrás de las cámaras. En los Premios Goya 2023, la benjamina de la familia sorprendió al aplicar el colorete a su madre con habilidad. "El colorete me lo ha puesto mi hija Luna, y lo ha hecho muy bien", explicó la actriz.

Penélope Cruz en los Goya 2023 | Gtres

Siempre ha sabido que quería ser madre

"Desde pequeña, supe que quería tener hijos. Pero sabía que los quería mayor. Quería esperar hasta sentir que estaba lista. Estaba seguro de que sería lo más importante que haría en mi vida", reveló Cruz en una reciente entrevista con la versión estadounidense de la revista ELLE, expresando su convicción sobre la importancia de ser madre y la elección consciente de esperar el momento adecuado para dar la bienvenida a sus hijos.

La actriz ganadora de un Premio Oscar también compartió sus reflexiones sobre cómo ha evolucionado su enfoque profesional desde que es madre. "Yo trabajé mucho antes, y a un ritmo muy loco porque era lo que tocaba en ese momento, cuando hacía cuatro películas al año. Pero hoy siento que tengo mucha suerte de que lo que he ido sembrando a lo largo del tiempo, ahora me da la posibilidad de elegir qué hacer y dónde y cuándo", afirmó la actriz al hablar del tiempo que le puede dedicar a la familia que ha formado con Bardem.

"O sea, a veces me pueden ofrecer algo, aunque si es durante el curso o si no es en nuestra ciudad o no es en verano, solo por eso a muchas cosas he dicho que no. Y no me arrepentiré nunca. Porque desde que nacieron hacemos lo posible para estar totalmente presentes en su crianza. Es lo más importante para nosotros. Lo más", agregó Cruz, subrayando su prioridad de estar presente en la vida de sus hijos.