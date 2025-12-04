Famosas que adoran el tweed: Penélope Cruz, la reina Letizia y Carlota Casiraghi

El tweed, ese tejido de lana cálido y con aire escocés, vuelve cada invierno como un básico de elegancia atemporal. Asociado con Chanel, es el favorito de muchas mujeres para looks de gala, aunque también se adapta a versiones más ligeras para el verano.

Para algunas celebridades, el tweed se ha convertido en un imprescindible de su armario, tanto en ocasiones especiales como en su día a día. Penélope Cruz, Carlota Casiraghi, la reina Letizia o la reina Sofía son algunas de las mujeres que más veces nos han dejado sin palabras con sus estilismos protagonizados por este tejido.

Penélope Cruz

En 2018, Karl Lagerfeld eligió a Penélope Cruz como embajadora de Chanel, y desde entonces, el tweed ha sido su aliado en grandes ocasiones.

En el desfile de Chanel del pasado verano en París, la actriz deslumbró con un traje bicolor en blanco y negro con hilos brillantes que le sentaba como un guante.

Penélope Cruz | Gtres

También destacó con una chaqueta-vestido que combinaba tweed y bordados de plumas.

Penélope Cruz | Gtres

Uno de sus looks más memorables fue en 2022, en la comida de nominados a los Premios Oscar: un minivestido de manga sisa en tweed rosa con botones joya que captó todas las miradas.

Penélope Cruz | Gtres

Carlota Casiraghi

Carlota Casiraghi, otra de las embajadoras de Chanel, lleva el tweed tanto en eventos de gala como en su día a día.

En el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco combinó un chaleco azul de tweed con unos vaqueros, logrando un look casual pero con ese toque glamuroso que caracteriza su estilo.

Carlota Casiraghi | Gtres

En el Día Nacional de Mónaco 2022, sorprendió con un vestido de tweed que combinaba rosa, burdeos y dorado.

Carlota Casiraghi | Gtres

Su pasión por el tweed viene de lejos: en 2016 lució un vestido de este tejido para la inauguración de una exposición en París.

Carlota Casiraghi | Gtres

La reina Letizia

Dentro de la familia real española, la reina Letizia es otra gran amante del tweed. En la inauguración de la exposición sobre Victoria Eugenia en la Galería de las Colecciones Reales, lució un traje de chaqueta y falda confeccionado en los talleres de APRAMP, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida.

El traje de tweed de la reina Letizia | Gtres

Entre sus piezas favoritas destacan chaquetas de Hugo Boss, como una azul que combina a la perfección con looks de día y de noche.

Reina Letizia | Gtres

Otro look memorable fue en la entrega del Premio Miguel de Cervantes 2024, con un conjunto de tweed que enmarcaba la cintura con flecos.

Reina Letizia | Gtres

La reina Sofía

La reina emérita Sofía también ha mostrado su devoción por el tweed. Este mes, en los Premios Evolución celebrados en Burgos, llevó una chaqueta en tonos azules y amarillos con cuello y bolsillos en terciopelo.

Reina Sofía | Gtres

El tweed ha estado presente en muchos de sus looks más icónicos: desde un conjunto rosa en uno de sus primeros posados con Juan Carlos...

Sofía y Juan Carlos comprometidos | Gtres

Hasta una americana que llevó mientras cuidaba de su nieto Pablo Urdangarin de bebé.

Reina Sofía y Pablo Urdangarin | Gtres

Con estas figuras, queda claro que el tweed no es un tejido más, sino un símbolo de estilo, elegancia y distinción que sigue conquistando armarios, tanto de famosas como de mujeres de todo el mundo.