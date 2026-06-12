Makoke y Gonzalo Fernández se casan un día antes de lo previsto: una fiesta con 100 invitados

Ayer, día 11 de junio, se dieron el sí quiero Makoke y Gonzalo Fernández por lo civil en Ibiza sobre la una del mediodía. Una boda sorpresa, ya que se esperaba que tuviera lugar hoy. Eso sí, aunque oficialmente ya estén casados, es hoy cuándo se hará la celebración y la gran fiesta.

Y es que está claro que el ya matrimonio quería vivir un momento íntimo, sin demasiada gente presente. Una decisión que no cambia para nada los planes del fin de semana, únicamente hace que las ganas sean mayores.

En este artículo te contamos todos los detalles sobre este enlace, además de las palabras de Makoke en el aeropuerto de Madrid, haciendo un pequeño avance de lo que será este magnífico viaje. ¡Vamos a ello!

Makoke y Gonzalo Fernández | Gtres

Una boda en Ibiza

El enlace se celebra en Ibiza, una isla llena de encanto que representa a la perfección el romanticismo que la pareja evoca. Los familiares y amigos más cercanos a la pareja ya se han desplazado a la isla, para vivir uno de los momentos más especiales para Makoke y Gonzalo.

"Muy contenta, muy feliz, porque además de ver que todas mis amigas están ya casi todas en Ibiza, mi hijo también está en Ibiza, amigos suyos también, y todo el mundo en Ibiza por lo mismo, ¿sabes?, es una sensación súper bonita", contó ayer la celebridad televisiva en el aeropuerto de Madrid.

Makoke y Gonzalo Fernández | Gtres

"Tampoco puedo desvelar mucho", ha afirmado Makoke, "pero bueno, sí, mis hijos ahí van a estar, y mis amigas, y la gente más íntima, porque ya sabéis que el sitio es muy pequeño, el aforo era muy reducido, y es una boda bastante íntima, porque son 100 personal al final", ha confesado.

Concluyendo con la afirmación "la gente que tiene que estar", la personalidad de televisión tiene más que asumido que algún comentario de hate recibirá, explicando que "en la vida siempre tiene que haber de todo".

Makoke y Gonzalo Fernández | Gtres

Cómo han sido los preparativos

Aunque los preparativos hayan durado un año y hoy ya esté todo listo, los nervios de última hora siempre están presentes. "No he dormido nada esta noche, estoy de los nervios", confesó ayer la madre de Anita Matamoros. Gonzalo, por su parte, afirmó que "la verdad es que he estado bastante calmado hasta ayer", sumándose al estado de su ya mujer.

"Se ha hecho esperar mucho, pero por fin creo que ya estamos", ha proseguido Gonzalo. "Hemos tenido un año para saborear los preparativos, para hacerlo con calma, porque el año pasado al final no pudo ser", ha contado Makoke, añadiendo que "hemos disfrutado los preparativos y ya por fin llegó el día".

Makoke y Gonzalo Fernández | Gtres

El ya marido de Makoke se ha despedido de la prensa reconociendo que "ha sido un año complicado para todos, pero no pueden con nosotros", a lo que la celebridad televisiva y él han contestado casi al unísono que tienen "muchas ganas de boda".

Así pues, desde Novamás les deseamos la mejor de las vidas como marido y mujer, además de una celebración y fiesta en Ibiza de ensueño. ¡Que vivan los novios!