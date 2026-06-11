¿Qué contorno de ojos necesitas? Los ingredientes que debes buscar según tu tipo de ojera

El contorno de ojos es uno de los pasos más populares de la rutina de cuidado facial, pero también el que despierta más interrogantes. Ante un abanico infinito de promesas cosméticas, es habitual perderse: ¿realmente funciona?, ¿sirve la misma fórmula para todo el mundo?

Para comprender su importancia, primero hay que entender su naturaleza. Tal y como explica Mar Santamaria, responsable de Atención Farmacéutica de PromoFarma by DocMorris, la piel que rodea nuestra mirada posee características únicas que la diferencian por completo del resto de la cara. "Es una zona especialmente fina y delicada, con apenas 0,5 mm de grosor, menos glándulas sebáceas y una menor densidad de fibras de colágeno. Además, parpadeamos unas 15.000 veces al día, lo que convierte al contorno de ojos en una de las zonas con mayor actividad y gesticulación del rostro", señala la experta. Dada su fragilidad, factores como el estrés, la falta de sueño o el sol se reflejan aquí antes que en ningún otro sitio.

Mujer con contorno de ojos | Freepik

El activo ideal para cada necesidad de la mirada

Desde la citada plataforma insisten en que no existen los milagros, sino la elección correcta de la formulación. "Más que buscar un producto milagro, es importante identificar primero qué queremos tratar exactamente", apunta Santamaria. Cada alteración de la mirada tiene un origen distinto y responde mejor a determinados componentes:

Para las bolsas matutinas: Si te despiertas con la mirada inflamada debido a la retención de líquidos, la solución pasa por compuestos descongestionantes y drenantes. Activos como la cafeína, los péptidos o los extractos vegetales de ginkgo y ruscus son perfectos para refrescar la zona.

Si te despiertas con la mirada inflamada debido a la retención de líquidos, la solución pasa por compuestos descongestionantes y drenantes. Activos como la cafeína, los péptidos o los extractos vegetales de ginkgo y ruscus son perfectos para refrescar la zona. Para líneas de expresión y patas de gallo: Para combatir los signos de la gesticulación y el fotoenvejecimiento, los reyes indiscutibles son el retinol y el retinal. Ambos ayudan a acelerar la renovación celular y a alisar la textura cutánea.

Para combatir los signos de la gesticulación y el fotoenvejecimiento, los reyes indiscutibles son el retinol y el retinal. Ambos ayudan a acelerar la renovación celular y a alisar la textura cutánea. Para ojeras marrones (pigmentadas): Cuando el problema es una acumulación de melamina que oscurece el tono, se debe recurrir a potentes agentes despigmentantes como el ácido tranexámico o el thiamidol para unificar la piel.

Cuando el problema es una acumulación de melamina que oscurece el tono, se debe recurrir a potentes agentes despigmentantes como el ácido tranexámico o el thiamidol para unificar la piel. Para ojeras hundidas: La pérdida de volumen y el paso del tiempo provocan ese efecto de mirada cansada. En este caso, el ácido hialurónico es el mejor aliado gracias a su capacidad de retener agua y redensificar ópticamente la zona.

La pérdida de volumen y el paso del tiempo provocan ese efecto de mirada cansada. En este caso, el ácido hialurónico es el mejor aliado gracias a su capacidad de retener agua y redensificar ópticamente la zona. Para ojeras moradas o azuladas: Este tipo de coloración responde a un origen vascular (problemas de microcirculación). Para rebajar esa tonalidad fría y fatigada, la vitamina K óxido es el componente estrella más recomendado.

Mujer observando sus ojeras | iStock

Cómo aplicarlo correctamente

Identificar el bote adecuado es solo la mitad del trabajo; la forma en la que lo extiendes sobre la piel determina por completo su éxito. En este sentido, Mar Santamaria advierte que el fallo más repetido en los cuartos de baño es emplear una cantidad excesiva de producto o extenderlo demasiado próximo a las pestañas, "favoreciendo que migre hacia el ojo y provoque irritación".

El manual de uso ideal dicta que debe aplicarse mañana y noche, justo tras realizar la limpieza y de forma previa a la crema hidratante general. La dosis justa equivale al tamaño de un grano de arroz para repartir entre ambos ojos.

Contorno de ojos | iStock

Para aplicarlo, se debe distribuir con extrema suavidad mediante sutiles toques con el dedo anular sobre el hueso periocular, evitando siempre friccionar o arrastrar el tejido. Por último, la experta recuerda la importancia de revisar las instrucciones de cada fabricante, ya que no todas las composiciones están diseñadas para el párpado superior, especialmente cuando contienen activos potentes que podrían alterar las pieles más reactivas. "No existe un único contorno de ojos que sirva para todo", concluye Santamaria.