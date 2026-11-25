Los calcetines han dejado de ser una prenda que pasa desapercibida para convertirse en un complemento más con el que dar personalidad a cualquier conjunto. Durante mucho tiempo, lo habitual era elegir modelos discretos que quedaran ocultos bajo el pantalón o combinaran con el color del calzado.

Sin embargo, con el paso de los años las tendencias de moda han cambiado esta idea y cada vez es más frecuente encontrar calcetines estampados que se convierten en protagonistas del look.

Rayas, rombos, lunares, dibujos o incluso diseños con colores llamativos. Las opciones son muy variadas y permiten añadir un punto diferente tanto a los estilismos más informales como a otros más cuidados. Eso sí, para incorporarlos al conjunto sin que el resultado sea demasiado recargado, conviene tener en cuenta algunos consejos de cómo llevarlos.

Calcetines estampados | Magnific

Con prendas básicas y tonos neutros

Una de las formas más sencillas de llevar calcetines estampados es acompañarlos de prendas lisas. Unos vaqueros, un pantalón negro o una falda en tonos neutros son una buena base para dejar que este complemento destaque.

De esta manera, los calcetines adquieren protagonismo sin competir con el resto de las prendas. Además, es una fórmula fácil de poner en práctica y que funciona especialmente bien si eliges diseños con colores vivos o dibujos llamativos.

Calcetines estampados | Pexels

Repite uno de los colores del estampado

Si quieres conseguir un conjunto más coordinado, puedes utilizar uno de los tonos de los calcetines en otra parte del look. No hace falta que sea exactamente el mismo color ni que aparezca en una prenda de grandes dimensiones.

Un detalle en el bolso, una camiseta, un jersey o incluso una gorra puede ser suficiente para crear cierta continuidad visual. Por ejemplo, si tus calcetines combinan el azul y el blanco, puedes recuperar uno de estos colores en la parte superior del conjunto. Un pequeño gesto que ayuda a que todos los elementos encajen.

Calcetines estampados | Pexels

Adapta los estampados a cada ocasión

No todos los diseños funcionan igual en cualquier contexto. Para los planes informales, los calcetines con ilustraciones, dibujos originales o colores llamativos son una opción perfecta para dar un aire divertido a las combinaciones más sencillas. Puedes llevarlos con zapatillas y prendas de estilo urbano.

En cambio, si buscas un resultado más discreto para ir a la oficina o acudir a un evento, los rombos, las rayas finas y otros estampados clásicos son una alternativa interesante. En estos casos, los tonos oscuros, grises o burdeos permiten introducir un detalle diferente sin alejarse de un estilo más formal.

Calcetines estampados | Magnific

Deja que se vean

Para que los calcetines estampados tengan presencia, también es importante prestar atención a cómo los llevas. Los mocasines, los zapatos de vestir y las zapatillas son buenos aliados para incorporarlos al conjunto.

Una opción es combinarlos con pantalones tobilleros o ligeramente remangados, de manera que quede visible parte del calcetín al caminar o sentarse. Así, el estampado deja de ser un detalle escondido y pasa a formar parte del estilismo.

Calcetines estampados | Pexels

Atrévete a mezclar estampados

Aunque puede parecer una combinación complicada, llevar dos estampados diferentes no tiene por qué ser un error. La clave está en buscar algún elemento en común entre ambos, especialmente un color que se repita y ayude a mantener cierta armonía.

Si los calcetines tienen rayas, por ejemplo, puedes combinarlos con una prenda de cuadros siempre que compartan algún tono. Para empezar, lo mejor es apostar por diseños que no sean demasiado llamativos y dejar que uno de los estampados tenga más protagonismo que el otro.

En definitiva, los calcetines estampados son una forma sencilla de dar un giro a los conjuntos de siempre. Solo hay que encontrar el equilibrio entre los colores, los dibujos y el resto de las prendas para incorporarlos con naturalidad.