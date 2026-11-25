Se confirma la ruptura de Victoria Federica y Jorge Navalpotro después de semanas en las que no han dejado de aumentar los rumores de crisis y las especulaciones que apuntaban a que, inmersos en una crisis, habrían decidido tomarse un 'respiro' en su noviazgo. Ha sido Luis Pliego, director de Lecturas, el que ha adelantado la información que este miércoles publica la revista desvelando que, tras un año de discreta relación con el empresario de la noche madrileña, la hija de la infanta Elena vuelve a estar soltera.

Como ha asegurado Luis Pliego, habría sido la influencer la que habría tomado la decisión de poner punto y final a su historia de amor antes de su viaje a Perú y México con Andrés Roca Rey, Tomás Páramo y María García de Jaime y la ruptura se habría producido en las mismas fechas que la del torero y Tana Rivera.

"Cuando se fue a Perú ya estaba soltera. De hecho, lo dejó antes para poder irse soltera a Perú y luego de ahí se fue a México. Es decir, podríamos decir que Roca Rey y esta chica, Victoria de Marichalar, están cada vez más cerca" ha expresado Luis Pliego enigmático.

Fue en otoño de 2025 cuando salió a la luz que, meses después de su ruptura con Borja Moreno Oriol, la influencer volvía a estar ilusionada en el amor con el hijo de la dueña de la emblemática sala La Riviera de Madrid, Jorge Navalpotro, con el que a lo largo de 2026 le hemos visto disfrutando de planes y escapadas presumiendo de su amor, como la Semana de la Moda de París, en Sanxenxo para visitar al Rey Juan Carlos, o en Sevilla para asistir a los toros. Un noviazgo que parecía muy consolidado pero que ha llegado a su fin con la misma discreción con la que empezó y sin que sus protagonistas se hayan pronunciado por el momento.