El pasado domingo 22 de noviembre, Hailey Bieber sopló las 30 velas. Un cambio de década redondo que invita a echar la vista atrás y hacer balance de una veintena intensa en la que ha pasado de promesa de las pasarelas a empresaria de éxito, esposa y madre. Para celebrar esta nueva etapa, la estadounidense ha posado al desnudo para Vogue Francia y ha concedido una sincera entrevista sobre sus miedos pasados, su imperio cosmético y su vida familiar junto a Justin Bieber.

Hailey Bieber | Instagram

Dejar atrás la ansiedad de los veinte

Al mirar hacia su década anterior, Hailey reconoce que vivió demasiado preocupada por el futuro y por encajar todas las piezas de su vida personal y profesional. Hoy, recién estrenados los 30, desearía haber disfrutado más del camino sin tanta presión.

"Si a los 20 hubiera sabido lo que me deparaba la siguiente década, habría estado menos ansiosa entonces. Porque me lo cuestionaba todo: ¿Lograré encontrar mi camino? ¿Me casaré? ¿Tendré hijos algún día? Al final, todo resultó mucho, muchísimo mejor de lo que podría haber imaginado, y de forma tan espontánea… Mirando hacia atrás, desearía haber sido más despreocupada", confiesa a la cabecera francesa.

Aunque admite haber sufrido traiciones y malas experiencias en su entorno profesional, asegura que se niega a vivir instalada en el miedo: "Eso solo alimentaría mi ansiedad, y, francamente, ya hay suficiente en el mundo".

Su experiencia con Rhode

Independiente económicamente desde los 17 años, la modelo tenía claro desde adolescente que su futuro pasaba por crear su propia firma cosmética, un sueño que materializó con Rhode tras años prestando su imagen a otras marcas. Para ella, emprender supuso romper con las imposiciones de la industria de la moda y encontrar "un espacio de libertad donde podía establecer mis propias reglas".

Aunque reconoce que la fama le dio una comunidad inicial con la que otros emprendedores no cuentan, asegura que el éxito viral de tendencias como la piel glaseada o el maquillaje efecto fresa nunca estuvo calculado. "Lo que comparto refleja principalmente mis gustos y deseos. Nunca he buscado crear revuelo. Son simplemente felices coincidencias que, creo, contribuyeron involuntariamente al éxito de Rhode", explica.

Maternidad y admiración por Justin Bieber

La llegada de su hijo, que ya tiene dos años y al que define como "lo más maravilloso del mundo", ha cambiado por completo su forma de organizarse. Si antes viajaba en el último minuto de una reunión a otra, ahora planifica cada paso al milímetro para poder conciliar, aunque tiene claro que la perfección no existe.

"No estoy segura de que el equilibrio exista. ¡La vida es increíblemente cambiante! Puedes sentir que todo funciona a la perfección durante diez minutos… hasta que algo inesperado lo trastoca todo", reflexiona, destacando la importancia de no renunciar a su carrera: "Es fundamental prosperar profesionalmente para no perderme en mi rol de madre".

En este engranaje resulta clave el apoyo de su marido, Justin Bieber, a quien observa con admiración sobre los escenarios: "Me impresiona su capacidad para ser tan vulnerable, para mostrarse tan abiertamente frente a cientos de miles de personas. ¡Yo jamás podría hacer eso!". Según cuenta, esa admiración mutua es precisamente lo que los empuja a salir de su zona de confort y a crecer tanto en lo personal como en pareja.

El susto de salud que marcó sus 25

Durante la conversación, Hailey también recuerda el ataque isquémico transitorio (AIT) que sufrió con apenas 25 años y el motivo por el que decidió contarlo abiertamente: "Primero, para sentirme menos sola. Lo que me pasó fue tan raro a mi edad que necesitaba hablar de ello. Pero también quería crear conciencia: a los 25 años, uno no se imagina que pueda ser víctima de un accidente así… sin embargo, los jóvenes no son inmunes".