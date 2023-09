¿Te acuerdas de ellas? Así son ahora las supermodelos de los 90

Las supermodelos de los años 90 dejaron una huella imborrable en la industria de la moda y la cultura popular. Estas mujeres no solo eran conocidas por su belleza y estilo, sino que también se convirtieron en iconos de la moda que trascendieron generaciones. Aunque los años han pasado desde su apogeo, muchas de estas supermodelos siguen siendo relevantes y activas en la industria del entretenimiento y la moda.

Su capacidad para evolucionar y adaptarse a lo largo de los años es un testimonio de su talento y versatilidad. Además, muchas de estas supermodelos también han encontrado formas de utilizar su fama para apoyar causas benéficas y promover la diversidad en la industria de la moda. Repasamos qué es de Cindy Crawford, Naomi Campbell y compañía en la actualidad.

Cindy Crawford

Comenzamos con una de las supermodelos más icónicas de los años 90, Cindy Crawford. Esta belleza estadounidense de cabello castaño y ojos marrones se convirtió en una sensación en la década de 1990 gracias a su mirada sensual y su icónico lunar sobre su labio superior izquierdo.

Después de su carrera como supermodelo, Cindy Crawford se embarcó en la actuación y la televisión e hizo apariciones en series populares como Los Magos de Waverly Place o la película Fair Game. Además, ha trabajado como presentadora de programas de estilo de vida y ha lanzado su línea de muebles y productos para el hogar. A pesar de haber dejado la pasarela, Cindy Crawford sigue siendo un ícono de la moda y una inspiración para muchas mujeres más jóvenes, como la mismísima Taylor Swift que la invitó a aparecer en su videoclip Bad Blood.

Actualmente, tiene 57 años y su belleza sigue intacta. Así lo muestra ella misma en su perfil de Instagram donde también hace post nostálgicos de la época en la que se la consideró la segunda mujer más bella del mundo, después de Demi Moore. También luce orgullosa a su hija Kaia Geber, quien sigue sus pasos como modelo.

Naomi Campbell

Naomi Campbell es otra supermodelo que dejó una marca indeleble en los años 90. Campbell fue la primera mujer afrobritánica en aparecer en la portada de Vogue París, algo que consiguió gracias al apoyo de Yves Saint Laurent. Conocida por su elegancia y actitud feroz dentro y fuera de la pasarela, la maniquí ha mantenido su presencia en la industria de la moda a lo largo de los años. Desde sus inicios como modelo, Naomi se ha convertido en una defensora de la diversidad en la moda y ha luchado por la inclusión de modelos de todas las razas, tallas y condiciones en la industria. En 2018 desveló que sufría alopecia.

Pero Naomi no solo se ha contentado con vivir de su imagen, junto a sus amigas Claudia Schiffer, Elle Macpherson y Christy Turlington, probó suerte como empresaria con el restaurante Fashion Cafe. También lanzó un disco en 1994 e hizo de actriz en la popular serie American Horror Story: Hotel (2015). También ha participado en obras benéficas y ha colaborado con organizaciones humanitarias.

Este mismo año, la modelo ha sido noticia por convertirse en madre por segunda vez a los 53 años.

Kate Moss

Otra supermodelo británica que arrasó en los 90 es Kate Moss. Con su aspecto bohemio y su actitud desenfadada, Moss revolucionó la industria de la moda en la década, siendo la modelo que más aparecía en la prensa amarillista. Comía comida basura, bebía, fumaba y tomaba drogas y no se escondía, pero aun así su imagen seguía siendo espectacularmente bella. Actualmente, con 49 años, asegura que lleva un estilo de vida más saludable, aunque hace unos días fue noticia por ser vista fumando en la calle.

Tras dejar las pasarelas, Kate Moss también ha trabajado como actriz en series y videoclips. Pero lo que realmente le ha seguido dando dinero ha sido su imagen, que ha sido muy bien pagada en varias revistas y campañas publicitarias. También tuvo la oportunidad de diseñar una línea de ropa para la firma Topshop y de bolsos para Longchamp. Actualmente,tiene una empresa de talentos llamada Kate Moss Agency (KMA). Tiene una hija, Lila Moss, que también trabaja como modelo.

Claudia Schiffer

La belleza rubia alemana Claudia Schiffer también fue una de las supermodelos más destacadas de los años 90. Su elegancia y su capacidad para llevar una amplia variedad de estilos la convirtieron en una de las modelos más solicitadas de la época.

Ha trabajado en campañas publicitarias y ha aparecido en varias películas y videos musicales, siendo muy conocido su cameo en la película navideña por excelencia Love Actually y su papel protagonista en el videoclip Uptown Girl de Westlife. También hizo un cameo en el vídeoclip de la canción Say It Isn't So de Bon Jovi. Por otro lado, la modelo ha probado su faceta como diseñador de moda creando su propia línea de moda. Su posición privilegiada también la he llevado a participar en proyectos de caridad.

Ahora tiene 53 años, está casada con el director, productor de cine y guionista británico Matthew Vaughn desde hace 21 años y juntos han tenido 3 hijos.

Christy Turlington

Christy Turlington es conocida no solo por su belleza, sino también por su inteligencia y conciencia social.

Después de su carrera como supermodelo de los 90, la estadounidense de ascendencia salvadoreña se dedicó a la filantropía y a la promoción de la salud materna. Fundó la organización sin fines de lucro Every Mother Counts, que trabaja para mejorar la atención materna en todo el mundo. A pesar de su enfoque en la filantropía, Christy Turlington ocasionalmente hace apariciones en la pasarela y sigue siendo un referente en la industria de la moda.

Tiene 54 años y está casada desde 2003 con el actor estadounidense Edward Burns, con quien tiene dos hijos.

Linda Evangelista

Linda Evangelista es conocida por su versatilidad como modelo, capaz de ser una musa totalmente distinta para cada sesión de fotos. Su capacidad de adaptación a todo tipo de campañas le ha hecho trabajar como modelo durante muchos años, con contratos millonarios.

La canadiense, que ahora tiene 58 años, se ha mantenido un perfil más bajo en los últimos años, debido a una intervención estética que no salió bien; tuvoun efecto secundario llamado hiperplasia adiposa, por el que se le desfiguró el rostro. Recientemente, también ha desvelado que fue diagnosticada de cáncer de mama dos veces en cinco años. La primera fue en 2018 y la segunda en 2022. Tuvo un hijo llamado Augustin James Evangelista durante su relación con el empresario francés François-Henri Pinault.