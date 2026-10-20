De Máxima de Holanda a Tatiana Santo Domingo: la mejor inspiración para novias de invierno

Cuando una piensa en casarse, no suelen venirle a la mente los meses más fríos del año. No obstante, las bodas de invierno tienen un "je ne sais quoi" único: el invierno añade al enlace calidez, intimidad, elegancia y magia. Pero, ¿y el vestido de novia? Aunque pueda parecer difícil encontrar el look nupcial ideal para un enlace en la temporada fría, lo cierto es que ofrece infinitas posibilidades que pueden llegar a ganar en sofisticación a los estilismos de primavera-verano.

Si estás planeando dar el "sí, quiero" en invierno, las bodas de las celebridades, la realeza y la aristocracia son el mejor catálogo de estilo para encontrar el diseño de tus sueños. Repasamos novias de invierno inolvidables que demuestran que el frío es el mejor aliado de las mujeres estilosas.

Tatiana Santo Domingo

Para su boda religiosa en las gélidas montañas de Gstaad (Suiza) en 2014, Tatiana Santo Domingo dio una lección magistral de estilo boho-chic invernal. Se convirtió en la mujer de Andrea Casiraghi —hijo de Carolina de Mónaco— luciendo un diseño de alta costura de Valentino con falda de volantes y un corpiño con corte en la cadera sobre un cuerpo de cuello alto y mangas largas. Todo, acompañado de una espectacular capa con capucha en piel blanca para protegerse de la nieve que caía ese 1 de febrero, logrando un aire de cuento de hadas escandinavo.

Tatiana Santo Domingo en su boda | Gtres

Ina Morenés

Ina Morenés y Felipe Matossian, marqués de Pons y primo de Tamara Falcó, protagonizaron una de las grandes bodas de la aristocracia española en la iglesia Concepción Real de Calatrava de Madrid a finales de febrero. La novia destacó con un diseño muy original de Navascués, que partía de un vestido blanco muy ligero, con falda en silueta A y manga francesa, cubierto por un chaleco de tweed con cuello camisero del que partía una sobrefalda del mismo tejido que aportaba calidez al conjunto. Como demuestra Morenés, las bajas temperaturas son perfectas para jugar con las superposiciones en los vestidos de novia.

Ina Morenés en su boda | Gtres

Máxima de Holanda

Un verdadero hito de la moda nupcial royal. En febrero de 2002, la reina Máxima de Holanda se casó con el entonces príncipe Guillermo Alejandro en la Iglesia Nueva de Ámsterdam luciendo un icónico diseño firmado por Valentino. El vestido, confeccionado en seda de tono marfil, destacaba por su cuello alto de corte estructurado, mangas largas y una cola de cinco metros combinada con un velo de tul floral bordado a mano con el que estaba sencillamente radiante.

Máxima de Holanda en su boda | Gtres

Holly Ramsay

La hija del famoso chef Gordon Ramsay, Holly Ramsay, se casó con el nadador olímpico Adam Peaty a finales de diciembre de 2025 en la bucólica abadía de Bath. Para un entorno de tanta solemnidad, hacía falta un vestido de novia a la altura y lo encontró en Elie Saab: un diseño clásico al que añadió un velo de encaje y una capa satinada color marfil con perlas en los ribetes, con la que se protegió del frío inglés a su llegada.

Holly Ramsay en su boda | Gtres

Leopoldina de Liechtenstein

La princesa Leopoldina de Liechtenstein dio el sí, quiero al empresario brasileño Bruno Walter Pedrosa João en una majestuosa ceremonia invernal en la Basílica da Estrela de Lisboa el día de San Valentín de 2026. Fiel a la tradición aristocrática, lució un refinado diseño de satén blanco de líneas clásicas, ajustado al cuerpo hasta la cadera, que caía en una falda de poco volumen. El modelo se completaba con un escote recto bastante cerrado y mangas francesas ligeramente abullonadas.

Leopoldina de Liechtenstein en su boda | Gtres

Alejandra Ansón

La experta en gastronomía Alejandra Ansón e Ignacio Sampedro celebraron su boda en Madrid el sábado 22 de enero de 2022. Un día muy frío en el que Ansón se convirtió en la novia de invierno más elegante. Eligió un sencillo vestido de manga larga de Navascués que cubrió con la prenda estrella: una capa con cola de lana sujeta con un gran broche vintage que simulaba una rama con varias hojas, a juego con sus zapatos de Manolo Blahnik.

Alejandra Ansón en su boda | Gtres

Ana Sainz

La hija menor de Carlos Sainz, Ana Sainz, se casó con Rodrigo Fontcuberta el 23 de febrero de 2023 en Cebreros (Ávila). Para su enlace invernal, la novia apostó por la maestría de la firma T.ba, luciendo un romántico diseño blanco roto con escote cerrado y recto decorado con un delicado y romántico ribete de encaje.

Ana Sainz en su boda | Gtres

Eugenia González-Serna

Eugenia González-Serna —hija del fallecido cantante y compositor Rafael González-Serna— celebró su enlace con Juan Molina Ponce en Sevilla a finales de enero de 2026. La novia confió en el diseñador Manolo Giraldo para confeccionar un vestido de novia de inspiración clásica: un diseño blanco con manga tres cuartos con la originalidad de contar con una textura en relieve. Eugenia optó por el escote barco, una opción perfecta para el invierno al no resultar demasiado escotado, pero mostrando sutilmente la clavícula para aportar un toque muy favorecedor y delicado.