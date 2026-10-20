Andy Morales habla por primera vez sobre la nueva nariz de Lucas: "Está mejor que antes"

Desde que Lucas González se operó la nariz, una de las preguntas que más le han repetido es si había tenido algún contacto durante el proceso con su antiguo compañero de grupo, Andy Morales. En varias ocasiones, Lucas aseguró que no habían hablado, aunque matizó que estaba seguro de que Andy se alegraba por él.

Mes y medio más tarde, Andy Morales se ha pronunciado al respecto. "De verdad que no lo he visto. Solamente he visto imágenes. Como dije yo, la salud es lo principal y he visto que está bien. Incluso mejor que antes", ha explicado en declaraciones a Europa Press durante la gala de los Premios Radiolé.

Andy Morales | Europa Press

No obstante, el gaditano no ha querido entrar en más detalles porque prefiere mantenerse al margen de las polémicas. "Tengo muchos proyectos muy bonitos de música; la vida de cada uno es la de cada uno y yo no puedo entrar ahí", concluyó.

Estas escuetas palabras de Andy Morales confirman que la relación entre los integrantes del inolvidable dúo musical continúa en un punto de absoluta frialdad. El propio Lucas confesaba a su llegada a España que aún desconocía el motivo real por el que su compañero se mantenía distante, asegurando tener la mano tendida para una conversación.

Un calvario de dos años y una cirugía en Turquía

La intervención quirúrgica de Lucas González no fue una mera cuestión estética, sino la solución a un calvario médico de casi dos años marcado por serios problemas respiratorios. Según relató el propio artista a su vuelta a Madrid, ningún especialista en España se atrevía a intervenirlo, por lo que tuvo que ponerse en manos del reputado cirujano Serkan Gode en Turquía.

Lucas González regresa a España tras su operación de nariz en Turquía | Gtres

Aunque el gaditano bromeó diciendo que al mirarse al espejo por primera vez se vio "todavía más guapo", aclaró que no se trataba de una nariz nueva, sino de una corrección funcional. A pesar del desembolso económico y las molestias lógicas del postoperatorio, el cantante confirmó aliviado que su capacidad vocal seguía intacta: "Me probé el otro día y noto que tengo la voz fantástica".

El resultado definitivo no se apreciará por completo hasta pasados varios meses de recuperación, pero con la recién aprobación de Andy y el apoyo incondicional de su familia, Lucas continúa enfocado en su paulatina vuelta a los escenarios.