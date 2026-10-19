Kylie Jenner debuta como ángel de Victorias Secret: un sujetador de 50 millones y Timothée Chalamet como público

Kylie Jenner ha debutado como ángel de Victorias Secret con un look que vale millones, literalmente. La menor del clan Kardashian-Jenner ha sido una de las grandes protagonistas del desfile de este 2026 —celebrado la madrugada de este lunes en Los Ángeles— tras recuperar el icónico Fantasy Bra de la firma.

Kylie Jenner debutando como ángel de Victorias Secret | Gtres

Se trata de un sujetador joya que solo un reducido grupo de supermodelos ha tenido el honor de llevar sobre la pasarela. La pieza está confeccionada con 4.410 diamantes naturales que enmarcan un impresionante diamante amarillo Fancy Vivid de 75,54 quilates; un minucioso trabajo que requirió la labor de quince artesanos durante más de 1.000 horas.

Esta joya, que pesa nada más y nada menos que dos kilos, está valorada en 50 millones de dólares (unos 44,6 millones de euros al cambio). La última vez que un modelo de este sujetador se vio en el show de Victorias Secret fue en 2018, cuando Elsa Hosk desfiló luciéndolo. Antes que ella, ese privilegio lo habían tenido nombres históricos de la moda como Claudia Schiffer, Heidi Klum o Gisele Bündchen.

Kylie Jenner debutando como ángel de Victorias Secret | Gtres

Así fue el debut de Kylie en el desfile

Como si de su hermana Kendall Jenner se tratara, Kylie caminó sobre la pasarela con absoluta seguridad, sonriente y mostrando una gran complicidad con el público al ritmo del tema Angel Of My Dream de JADE. Para completar el estilismo, lució una minifalda satinada semitransparente sobre una braguita con tiras de estrás, unas clásicas alas blancas de plumas y el mencionado Fantasy Bra.

Como destaca Adam Selman, director creativo de Victorias Secret, la prenda es "una pieza de joyería y arte verdaderamente extravagante" que "casi merecería estar expuesta en un museo", pero que volvió a protagonizar el desfile debido a las peticiones de los y las fans del formato. Kylie fue elegida porque es una "figura influyente en el ámbito cultural". "Kylie realmente trasciende la moda, la cultura, la televisión... va más allá de una sola cosa. Eso es exactamente lo que hacemos nosotros", añadió Selman.

Kylie Jenner debutando como ángel de Victorias Secret | Gtres

La retransmisión del desfile también dejó momentos para el recuerdo en el front row. Su madre, Kris Jenner, la animaba emocionada mientras grababa la escena con su teléfono móvil junto a Timothée Chalamet, quien no dejó de aplaudir sonriente a su pareja, ataviado con unas gafas de sol (quizás para protegerse del deslumbrante destello de los diamantes).