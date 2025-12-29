El conflicto familiar que marcó la boda de la hija de Gordon Ramsay: por qué no asistió la madre del novio

El pasado fin de semana, Holly Ramsay, hija del chef Gordon Ramsay —poseedor de 17 estrellas Michelin—, se casó con su pareja, el nadador olímpico Adam Peaty. Una boda que, más allá de servir de inspiración para looks de invitada de invierno, ha generado numerosos titulares por lo que ocurrió fuera del altar.

Uno de los asuntos más comentados ha sido la ausencia de Caroline Peaty, madre del novio, que finalmente no acudió al enlace. Una decisión que llega tras semanas de polémicas familiares y que, según la prensa británica, no fue casual ni de última hora.

Gordon Ramsay y su hija Holly en su boda | Gtres

Una boda con varias ausencias

Tal y como publica Daily Mail, Caroline Peaty no fue invitada a la boda, al igual que otros miembros de la familia del nadador. De hecho, los únicos familiares directos de Adam Peaty que pudieron asistir al enlace fueron su padre, Mark, y su hermana Bethany, quien además ejercía como dama de honor.

Eso sí, incluso esa presencia estuvo condicionada. Según el citado medio, al padre del deportista se le permitió acudir únicamente a la ceremonia, con la indicación expresa de que debía sentarse en la parte trasera de la iglesia.

Adam Peaty llegando a su boda | Gtres

El origen del conflicto familiar

Las tensiones no comenzaron con la boda. De acuerdo con Daily Mail, el conflicto se habría iniciado meses antes, cuando varios familiares del nadador quedaron excluidos de la fiesta de compromiso de la pareja, un primer gesto que habría marcado un antes y un después en la relación familiar.

Otro detalle que llamó la atención fue que Caroline Peaty tampoco estuvo presente en la despedida de soltera de Holly Ramsay, celebrada en el exclusivo Soho Farmhouse, en los Cotswolds. No obstante, a ese evento sí asistieron amigas cercanas de la familia Ramsay, como Victoria Beckham.

Victoria Beckham en la boda de Holly Ramsay | Gtres

Siempre según la información publicada por el medio británico, tras estas polémicas previas al enlace, el hermano de Adam, James, fue arrestado por supuestamente enviar mensajes amenazantes al deportista durante su despedida de soltero. Un episodio que habría terminado de tensar definitivamente la relación familiar.

Lejos de mantenerse callada, antes de la boda, Caroline expresó públicamente su malestar. "Es como si me hubieran arrancado el corazón. Si Adam tratara así a la familia de Holly, lo reprendería", declaró, según recoge Daily Mail.

Así fue la boda de Holly Ramsay y Adam Peaty

La ceremonia se celebró en la Abbey Church of Saint Peter and Saint Paul, en la ciudad de Bath. Holly Ramsay caminó hacia el altar del brazo de su padre, Gordon Ramsay, luciendo un vestido de novia clásico de seda, con falda amplia y delicados detalles de encaje.

Por su parte, Tana Ramsay, madre de la novia, tuvo un papel destacado durante el enlace. Vestida con un diseño largo en tono verde oscuro de Victoria Beckham, fue la encargada de pronunciar uno de los discursos más emotivos del día.

Tana Ramsay en la boda de Holly Ramsay | Gtres

Además de la ceremonia religiosa, la boda contó con otros eventos vinculados a la celebración, como el desayuno de bodas, en el que la entrenadora de natación de Adam Peaty, Melanie Marshall, realizó una lectura dedicada a los novios.