Las 4 cazadoras de entretiempo que te salvarán los looks este otoño: del cuello chimenea a las capas

El otoño es esa época del año en la que elegir qué ponerse puede convertirse en todo un reto. Las temperaturas cambian a lo largo del día y, mientras las mañanas y las noches empiezan a ser más frescas, las horas centrales todavía permiten prescindir de las prendas más gruesas.

Es por eso que las cazadoras de entretiempo se convierten en las grandes aliadas para vestir con estilo sin pasar frío ni tener que recurrir todavía a los abrigos de invierno. Para esta temporada, las propuestas combinan diseños clásicos con detalles que marcan la diferencia.

Los estampados de cuadros, el efecto piel y las prendas con volúmenes diferentes son algunas de las opciones que encontramos en las colecciones de tiendas como Bershka y Zara. En este artículo te contamos 4 tendencias de cazadoras para esta temporada que te ayudarán a encontrar la que mejor encaja con tu estilo.

Mujer con cazadora efecto piel | Pexels

Cuello chimenea y cuadros

Los cuadros son uno de esos estampados que nunca desaparecen del todo cuando bajan las temperaturas. Este otoño regresan en cazadoras que aportan personalidad al conjunto sin necesidad de recurrir a prendas demasiado llamativas si no es tu estilo. Los tonos habituales son los marrones, grises y beige, aunque también hay opciones coloridas.

Cazadora con cuello chimenea y estampado de cuadros | Bershka

Una de las propuestas más destacables es una cazadora de Bershka que cuenta con el cuello en chimenea, es decir, un diseño de cuello elevado que aporta un aire actual y moderno. En Zara puedes encontrar una versión más colorida, en color rojo y en corte bomber.

Cazadora con cuello chimenea y estampado de cuadros | Zara

Las dos opciones funcionan estupendamente con vaqueros rectos, jerséis finos y zapatillas, entre otras combinaciones. Si quieres un resultado más arreglado, escoge unos mocasines o botas y unos pantalones de pinza.

Efecto piel

Si hay una cazadora que se merece un gran hueco en el armario de otoño, esa es la de efecto piel. Su versatilidad permite combinarla con prendas informales y también con conjuntos más elegantes, por lo que resulta una buena inversión para quienes buscan aprovechar una misma pieza en diferentes ocasiones.

Cazadora efecto piel | Bershka

Para esta temporada, las siluetas con carácter son las protagonistas. Bershka propone una cazadora de efecto piel una vez más con cuello chimenea. Zara, por su parte, apuesta por un diseño parecido pero con cierre en diagonal, un detalle muy bonito.

Cazadora efecto piel | Zara

La clave de estas piezas está en jugar con los contrastes. Es decir, en lugar de recurrir a vaqueros y camisetas básicas, que ya sabemos que queda bien, transformar el look con un vestido de punto o una falda midi.

Básicos con detalles especiales

Los básicos son imprescindibles en cualquier armario, pero eso no significa que tengan que ser aburridos. Y es que los pequeños detalles, los cambios de silueta y las texturas diferentes permiten dar un giro a las prendas de siempre sin renunciar a la versatilidad.

Cazadora | Bershka

En esta línea, Bershka presenta una chaqueta efecto capa, pero que se ata por delante con botones y cuenta con un cinturón que ciñe la cintura. En Zara podemos encontrar muchas opciones más, pero destaca una pieza de ante y flecos, un detalle con movimiento y aire bohemio.

Cazadora con flecos | Zara

Para lucir estas cazadoras en el día a día, lo mejor es combinarlas con prendas sencillas. Un pantalón recto, una camiseta lisa y unos botines pueden ser suficiente para crear un conjunto equilibrado. Con esta decisión, la chaqueta gana todo el protagonismo sin un resultado recargado.

Los ponchos

Las cazadoras no son la única opción para completar los looks de entretiempo de esta temporada. Los ponchos y las capas de punto también se presentan como alternativas cómodas para los días en los que necesitamos una prenda extra, pero todavía no queremos recurrir al abrigo grueso.

Poncho de punto y cuello alto | Bershka

Bershka propone un poncho de punto con cuello alto, mientras que Zara incorpora una capa de punto liso. Son diseños que permiten jugar con los volúmenes y añadir un toque diferente a los looks más básicos.

Capa de punto | Zara

Para acertar con esta tendencia, puedes combinarlos con pantalones ajustados o vaqueros rectos, creando un contraste entre la amplitud de la parte superior y una silueta más definida en la inferior. Unas botas altas o unos zapatos planos completan el conjunto.

Así pues, el entretiempo es la ocasión ideal para experimentar con distintas prendas y texturas. Desde las cazadoras de cuadros hasta las capas de punto, estas cuatro propuestas demuestran que no hace falta recurrir todavía al abrigo para conseguir looks otoñales cómodos y estilosos.