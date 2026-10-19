Desfile de Victorias Secret: del regreso Barbara Palvin 6 semanas después de dar a luz al récord de Adriana Lima

Ayer, día 18 de octubre, tuvo lugar el Victorias Secret Fashion Show 2026. El desfile se celebró en la ciudad norteamericana de Los Ángeles, y tuvo como protagonistas looks lenceros espectaculares, puestas en escena de ensueño y supermodelos icónicas de la firma, además de alguna que otra sorpresa.

Desde la mítica Adriana Lima, hasta las icónicas hermanas Hadid, pasando por la aparición de Barbara Palvin tras 6 semanas de haber dado a luz y por la gran sorpresa de Kylie Jenner como una de las protagonistas. Además, las grandes cantantes KATSEYE, Megan Thee Stallion, Tate McRae y Megan Moroney han acompañado el desfile con música en directo.

En este artículo repasamos cómo fue ayer el increíble desfile anual de Victorias Secret, entrando en detalle en las grandes apariciones en uno de los eventos de moda más esperados del año.

Las supermodelos de Victorias Secret al final del desfile 2026 | Gtres

Las hermanas Hadid

Bella Hadid fue una de las apariciones más destacadas del evento, ya que sus apariciones en pasarelas cada vez son más limitadas y exclusivas. A pesar de que su último desfile fue en marzo de este mismo año para Saint Laurent, la supermodelo no ha dudado en formar parte del Victorias Secret Fashion Show 2026, inaugurándolo con un look total white.

Bella Hadid | Gtres

Después hizo un segundo desfile con un conjunto floral: una falda verde y un sujetador bordado con flores de todos los colores. Por lo que hace a las alas, también de diseño floral, han aportado un aire romántico muy bonito.

Bella Hadid | Gtres

Por lo que respecta a su hermana, Gigi Hadid, lució dos conjuntos distintos. En primer lugar, desfiló con un conjunto blanco de dos piezas: unas bragas tipo culotte y un corsé, acompañados de joyería plateada. Para las alas, presumió de unas increíbles plumas altas y erguidas.

Gigi Hadid | Gtres

El segundo conjunto estaba formado por una parte de abajo de tiro alto y un sujetador rosa chicle y plateado, que se convertía en una increíble capa con cola. Las alas, lo más espectacular del look, estaban hechas de lentejuelas con flecos. Gigi fue una de las afortunadas de desfilar con la música de Tate McRae, quien parecía haberse filtrado entre las modelos con un conjunto de lencería roja muy sensual. La artista cantó sus grandes éxitos, como Housewife, Dear God y Sports Car.

Gigi Hadid y Tate McRae | Gtres

Barbara Palvin

La aparición de Barbara Palvin como una de las supermodelos de Victorias Secret fue una de las sorpresas más gratas del evento. Tras anunciar que estaba embarazada en el Festival de Cannes, junto a su marido, el actor Dylan Sprouse, dio la bienvenida a su bebé a principios de septiembre.

Tras solo seis semanas desde que se convirtió en madre por primera vez, fue una de las estrellas del desfile de ayer. La modelo húngara llevó dos looks. El primero fue un conjunto blanco de braga y falda larga sólo por detrás con un top corset, todo repleto de brillos y perlas. Para este primer outfit, lució unas espectaculares alas decoradas con flores blancas brillantes.

Barbara Palvin | Gtres

Su segundo desfile lo hizo con un vestido rosa de escote pronunciado, con el sujetador a conjunto y decorado con un pequeño lazo. El vestido era estampado con letras, y la falda de esta tenía picos asimétricos que aportaban movimiento al look.

Barbara Palvin | Gtres

Kylie Jenner

No hay ninguna duda de que Kylie Jenner se llevó toda la atención del público y de los medios, puesto que desfiló con el Fantasy Bra, un sujetador joya que se lució, por primera vez, en 1996.

La hermana del clan Kardashian tuvo la suerte de llevar este sujetador lencero confeccionado con 4.410 diamantes naturales y un diamante amarillo de 75,54 quilates. La pieza está valorada en 44,5 millones de euros.

Kylie Jenner | Gtres

La última supermodelo en vestirlo fue Elsa Hosk, en 2018. Para este año, Hosk también ha sido una aparición muy aclamada, puesto que llevaba algunos años fuera de la pasarela para disfrutar de la maternidad. Para la ocasión, ha llevado dos looks. El primero, con braguitas y corset bordados y protagonizado por unas enormes alas marrones y doradas.

Elsa Hosk | Gtres

El segundo look, total pink, destaca por la parte de la cintura llena de cordones y unas mangas largas abombadas. Una opción sexy y elegante a partes iguales.

Elsa Hosk | Gtres

Katseye

El grupo musical de pop Katseye fue uno de los invitados a cantar en directo, además de protagonizar la sección del desfile destinado a las colecciones más juveniles de Victorias Secret.

Lucieron unos looks inspirados en la estética de los años 2000, y los presentaron mientras actuaban: cantando sus éxitos pop acompañados de coreografías k-pop.

Katseye | Gtres

Adriana Lima

Finalmente el desfile llegó a su fin con Adriana Lima, siendo este su 21 desfile para Victorias Secret. La brasileña se corona como la supermodelo que más veces ha desfilado para la firma.

Para cerrar el evento, Lima lo hizo con un conjunto blanco y unas alas que simulaban plumas, llenas de fantasía. Durante el desfile, la modelo se mostró emocionada y agradecida por todo el cariño recibido por el público.

Adriana Lima | Gtres

A pesar de que todos los ángeles de Victorias Secret no han desfilado en el Fashion Show 2026, generando debates públicos y a través de las redes sociales, esta edición no ha dejado de sorprender y emocionar al público anual que lo sigue.