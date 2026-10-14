Recreamos el impecable look en blanco y negro de Vicky Martín Berrocal sin comprar nada nuevo

Las redes sociales, las pasarelas o incluso el street style se han convertido en una fuente prácticamente inagotable de inspiración. Cada día guardamos estilismos que nos gustan con la intención de recrearlos en algún momento, pero llevarlos a nuestro propio armario no consiste necesariamente en buscar las mismas prendas. Muchas veces, lo interesante está en descubrir qué es exactamente lo que nos ha llamado la atención de esas imágenes.

Puede ser la combinación de colores, el juego de proporciones, una silueta determinada o simplemente una forma diferente de llevar algo que ya tenemos. Una vez identificado ese elemento, resulta mucho más fácil trasladarlo a nuestro estilo sin copiarlo literalmente. Si lo que nos gusta es, por ejemplo, el contraste entre una americana oversize y un pantalón estrecho, podemos mantener ese juego de volúmenes utilizando prendas diferentes. Lo mismo sucede con una combinación cromática, una superposición o incluso con la forma de llevar los accesorios.

La propuesta de Vicky Martín Berrocal

El look elegido para el vídeo es un buen ejemplo. Parte de un estilismo de Vicky Martín Berrocal construido alrededor de una combinación tan clásica como el blanco y el negro. Para recrearlo no es necesario buscar cada una de las prendas originales, sino mantener aquello que lo define visualmente: una base monocromática negra, formada por un jersey fino de cuello cisne y unos pantalones anchos, sobre la que destaca una americana blanca.

Vicky Martín Berrocal | Gtres

La chaqueta utilizada en el vídeo es algo más larga y fluida que la que lleva Vicky, pero eso no impide que la inspiración se reconozca. Al final, el corte, el tejido o el largo no tienen por qué ser idénticos si se conserva aquello que nos interesaba del estilismo original. En este caso, el protagonismo está en el contraste del blanco sobre el negro. En otros casos puede estar en una mezcla de volúmenes, una gama de colores concreta o una determinada silueta.

El poder de los accesorios para transformar un conjunto

Con los accesorios ocurre algo parecido. Un bolso oscuro, unas gafas de sol de líneas similares y unos salones de tacón ayudan a mantener la estética original, pero son probablemente los elementos que más fácilmente podemos adaptar a nuestro día a día. Cambiar los zapatos altos por unos mocasines, unas bailarinas de punta o incluso unas deportivas modificaría bastante el resultado sin alejarnos demasiado del punto de partida.

Vicky Martín Berrocal | Gtres

Reorganizar el armario sin necesidad de comprar

Mirar los looks de esta manera también ayuda a sacar más partido al armario. En vez de pensar que necesitamos esa americana concreta o esos zapatos, podemos buscar entre lo que ya tenemos opciones que nos permitan conseguir un efecto similar. A veces bastará con cambiar las proporciones, probar una combinación de colores que nunca habíamos llevado o recuperar un complemento olvidado.

Inspirarse en otros estilismos es, al fin y al cabo, una buena manera de descubrir nuevas posibilidades dentro del propio estilo. La referencia puede ser la misma para muchas personas, pero la forma de interpretarla es lo que termina haciendo que el resultado sea personal.